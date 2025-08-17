Pablo Aguado, látigo y compás, corta la oreja de más peso de la Feria de Gijón

José Miguel Arruego Gijón 17/08/2025

Actualizado a las 22:38h. Compartir Copiar enlace

Facebook

X

Whatsapp

Email Esta funcionalidad es sólo para registrados Iniciar sesión

Que me perdone Talavante, último triunfador de una triunfal Feria de Begoña, que este domingo echó el cierre con la Puerta Grande del extremeño. Pero, si separamos el grano de la paja, fue Aguado el merecedor de acaparar titulares, porque, con el lote más complejo de un variado encierro con los dos hierros de Lorenzo Fraile dejó muestras de sus notables avances técnicos sin dejar de lado su personal modo de interpretar el toreo.

A Aguado ahora le valen más toros, o dicho de otro modo, usando el látigo pero sin perder su compás, saca tajada de astados a los que antes no era capaz de buscarle las vueltas. Estuvo tremendo con un tercero que midió y vino por dentro, con el que aguantó y confió antes de torearlo de modo exquisito y cortar la oreja más importante del ciclo. Al que cerró feria, que embestía descompuesto y sin humillar, lo ordenó dándose sitio y tiempo, y de uno en uno, le robó naturales estupendos. Pero a este no lo mató.

Talavante en cambio tiró sin puntilla al quinto, uno de los toros de la feria, al que toreó con tanta pasión como celeridad. Su resolutiva faena tuvo virtudes, como la ligazón y la intensidad, pero se echó en falta mayor reposo en un conjunto de consumo más inmediato que perenne. Eso sí, pudo sacarse la espina del trago que supuso la lidia del huido segundo, cuyas continuas fugas le trajeron por la calle de la amargura.

Feria de Gijón Coso del Bibio. Domingo, 17 de agosto de 2025. Última corrida. Quinto y último festejo de la Feria de Begoña. Tres cuartos de plaza. Toros de Puerto de San Lorenzo (2º y 4º) y La Ventana del Puerto, de variadas hechuras y comportamiento. Mejores cuarto y quinto, éste último premiado con la vuelta al ruedo. Se dejó el primero. Más complejos los restantes.

Domingo, 17 de agosto de 2025. Última corrida. Quinto y último festejo de la Feria de Begoña. Tres cuartos de plaza. Toros de Puerto de San Lorenzo (2º y 4º) y La Ventana del Puerto, de variadas hechuras y comportamiento. Mejores cuarto y quinto, éste último premiado con la vuelta al ruedo. Se dejó el primero. Más complejos los restantes. José María Manzanares, de grana y azabache: media estocada tendida (oreja); dos pinchazos y estocada (ovación tras aviso).

de grana y azabache: media estocada tendida (oreja); dos pinchazos y estocada (ovación tras aviso). Alejandro Talavante, de sangre de toro y oro: dos pinchazos, estocada atravesada y estocada (silencio tras aviso); estocada (dos orejas).

de sangre de toro y oro: dos pinchazos, estocada atravesada y estocada (silencio tras aviso); estocada (dos orejas). Pablo Aguado, de corinto y oro: media estocada (oreja); dos pinchazos y estocada (silencio tras aviso).

Manzanares por su parte sorteó el lote más factible. Noble y blando el primero, al que toreó con temple sin llegar a apretarlo para no quebrantar su medida condición, y bravo y repetidor el cuarto, al que toreó con elegancia antes de fallar con el acero.