CORRIDAS GENERALES DE BILBAO

Damián Castaño y Dolores Aguirre no fallan en Bilbao

El salmantino corta una oreja al primer toro de la tarde, premiado con la vuelta al ruedo

Arde la finca brava de Jandilla: «Ningún ecologista ha venido a salvar las vacas»

Damián Castaño en Bilbao
Damián Castaño en Bilbao BMF

ABC

Bilbao

Vista Alegre ha vuelto a disfrutar del binomio formado por Damián Castaño y Dolores Aguirre por cuarto año consecutivo. El salmantino cortó una oreja al bravo Yegüizo, toro que salió en primer lugar, y que tuvo una embestida codiciosa, amén de destacar los primeros ... tercios. Por abajo lo llevaba Damián, que lució mucho a su oponente, dándole distancia. Valor y corazón echó el torero, que vio su esfuerzo premiado con una oreja, y pañuelo azul para el dolores.

