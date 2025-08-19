Damián Castaño y Dolores Aguirre no fallan en Bilbao

Vista Alegre ha vuelto a disfrutar del binomio formado por Damián Castaño y Dolores Aguirre por cuarto año consecutivo. El salmantino cortó una oreja al bravo Yegüizo, toro que salió en primer lugar, y que tuvo una embestida codiciosa, amén de destacar los primeros ... tercios. Por abajo lo llevaba Damián, que lució mucho a su oponente, dándole distancia. Valor y corazón echó el torero, que vio su esfuerzo premiado con una oreja, y pañuelo azul para el dolores.

Volvió a destacar con el cuarto, de mismo nombre. Tres veces lo dejó al caballo, volviendo a ser generoso, y, con la montera calada, aguantó los envites del imponente astado. Pero el toro se acabó pronto, pasando a costarle repetir. Además, estuvo menos acertado con la espada. Según informa Aplausos, tuvo que pasar a la enfermería, dolorido de la muñeca derecha, al entrar a matar al segundo intento.

El resto de corrida bajó el nivel marcado por Damián y Yegüizo. Muy manso fue el segundo, que sólo buscaba las tablas. Ante el reservón animal se la jugó Juan Leal, sin mayor lucimiento. Igual pasó con el quinto, que no quería pelea alguna. A chiqueros lo fue a recibir el francés, que alargó algo que no iba a ninguna parte.

Cerraba la terna Colombo, que reaparecía de la fractura en el antebrazo izquierdo que sufrió en Saint Vicent de Tyrosse el pasado 27 de julio. No quiso perderse el compromiso bilbaíno el venezolano, que suponía su debut en esta plaza. Puso banderillas a tercero, donde duró más ese segundo tercio que la faena, marcada por la lesión en una pata que se hizo el animal, que tampoco era nada del otro mundo. Algo más centrado estuvo con el rajado sexto, donde se justificó.

Esta corrida ha supuesto el inicio de a Feria de Bilbao en lo que a corridas de toros se refiere, tras la novillada que se celebró ayer. Destacó Javier Zulueta tras torear con elegancia y profundidad a un enclasado novillo de La Purísima al que cortó una oreja. Muy firme y valiente estuvo Sergio Sánchez, mientras Martín Morilla pechó con el peor lote.