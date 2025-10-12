Suscríbete a
ABC Cultural

fERIA DEL PILAR

La afición clama la defensa de la Diputación ante otro sainete ganadero

La terna se estrella frente a una corrida de Gavira que llegó a las once de la mañana

Luque, compromiso, valor y enfermería

La afición se manifiesta ante la mala gestión
La afición se manifiesta ante la mala gestión RAMÓN COMET
Ángel González Abad

Ángel González Abad

Zaragoza

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Para culminar una feria de constantes saldos ganaderos, a las once de la mañana del día del Pilar no había toros en los corrales de la Misericordia. Se fue para atrás la corrida anunciada de Pincha -que tiene guasa para el 12 de octubre ... en Zaragoza- y se esperaba una corrida de Gavira, que al final se aprobó, pero que resultó otro conjunto infumable. Sin fuerza ni casta, dos para los corrales en un ambiente de bastantes puntos por encima del enfado.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app