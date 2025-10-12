La afición clama la defensa de la Diputación ante otro sainete ganadero

Para culminar una feria de constantes saldos ganaderos, a las once de la mañana del día del Pilar no había toros en los corrales de la Misericordia. Se fue para atrás la corrida anunciada de Pincha -que tiene guasa para el 12 de octubre ... en Zaragoza- y se esperaba una corrida de Gavira, que al final se aprobó, pero que resultó otro conjunto infumable. Sin fuerza ni casta, dos para los corrales en un ambiente de bastantes puntos por encima del enfado.

Los aficionados se lo temían y a nadie extrañaron las pancartas que asomaron en el tendido y las gradas antes de comenzar el festejo. Se pedía una intervención de la Diputación de Zaragoza, propietaria de la plaza. «Señor diputado, defendamos la Misericordia», a la vez que clamaban por un nuevo concurso de explotación: «DPZ, menos dinero, más afición».

La tarde no pudo resultar más disparatada, con el estrambote de ser una corrida goyesca que la empresa ofreció vistiendo de forma casi grotesca a todo el personal de plaza.

El coso zaragozano ha tocado fondo a la espera del nuevo concurso para la gestión de la plaza. Y como era previsible, los de Gavira llegados a última hora, lejos de brindar una oportunidad a los modestos actuantes, los estrelló contra un muro de flojedad y falta de sangre brava. Con pitones como única tabla de salvación. Así, el aragonés Alberto Álvarez no tuvo la mínima opción con sus dos oponentes. José Fernando Molina anduvo esforzado con el segundo y muy acelerado con el sobrero de Julio de la Puerta, que se dejó. Por su parte, Ismael Martin, valeroso, banderillas incluidas, y poco más.