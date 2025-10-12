fERIA DEL PILAR
La afición clama la defensa de la Diputación ante otro sainete ganadero
La terna se estrella frente a una corrida de Gavira que llegó a las once de la mañana
Luque, compromiso, valor y enfermería
Zaragoza
Para culminar una feria de constantes saldos ganaderos, a las once de la mañana del día del Pilar no había toros en los corrales de la Misericordia. Se fue para atrás la corrida anunciada de Pincha -que tiene guasa para el 12 de octubre ... en Zaragoza- y se esperaba una corrida de Gavira, que al final se aprobó, pero que resultó otro conjunto infumable. Sin fuerza ni casta, dos para los corrales en un ambiente de bastantes puntos por encima del enfado.
Los aficionados se lo temían y a nadie extrañaron las pancartas que asomaron en el tendido y las gradas antes de comenzar el festejo. Se pedía una intervención de la Diputación de Zaragoza, propietaria de la plaza. «Señor diputado, defendamos la Misericordia», a la vez que clamaban por un nuevo concurso de explotación: «DPZ, menos dinero, más afición».
La tarde no pudo resultar más disparatada, con el estrambote de ser una corrida goyesca que la empresa ofreció vistiendo de forma casi grotesca a todo el personal de plaza.
Triunfal alternativa de Cristiano Torres en ZaragozaÁngel González Abad
Se sobrepone a una tarde de desprósitos de la empresa y de la presidencia
El coso zaragozano ha tocado fondo a la espera del nuevo concurso para la gestión de la plaza. Y como era previsible, los de Gavira llegados a última hora, lejos de brindar una oportunidad a los modestos actuantes, los estrelló contra un muro de flojedad y falta de sangre brava. Con pitones como única tabla de salvación. Así, el aragonés Alberto Álvarez no tuvo la mínima opción con sus dos oponentes. José Fernando Molina anduvo esforzado con el segundo y muy acelerado con el sobrero de Julio de la Puerta, que se dejó. Por su parte, Ismael Martin, valeroso, banderillas incluidas, y poco más.
FERIA DEL PILAR
- Plaza de toros de la Misericordia, Domingo 12 de octubre de 2025. Novena del Pilar. Corrida goyesca. Se lidiaron toros de Gavira, el primero como sobrero, blandos y descastados, y otro sobrero, el quinto de Julio de la Puerta.
- Alberto Álvarez, de azul y azabache. Estocada (silencio). Estocada y descabello (silencio).
- Molina, de grana y azabache. Pinchazo, estocada y tres descabellos. Aviso (ovación). Pinchazo, estocada y cinco descabellos (silencio).
- Ismael Martín, que sustituía a Román, azul y blanco. Estocada (división de opiniones). Estocada (vuelta por su cuenta).
Límite de sesiones alcanzadas
- El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Has superado el límite de sesiones
- Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete