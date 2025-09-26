Suscríbete a
Un 'Cabaret' entre la inmersión, el miedo y la amargura

Lahistoria de supervivencia, de odio, de miedo, de racismo, de anhelos y desesperanza, de fascinación, de amores amargos, de cambio de época, no tiene fecha de caducidad

Amanda Digón (Sally Bowles) y las «chicas del Cabaret»
Julio Bravo

Crítica de Teatro Musical

'Cabaret'

  • Autores John Kander (música), Fred Ebb (letras) y Joe Masteroff (libro)
  • Dirección Federico Bellone
  • Dirección musical Julio Awad
  • Dirección artística y vestuario Felype de Lima
  • Coreografía Gillian Bruce
  • Iluminación Valerio Tiberi
  • Sonido Poti Martin
  • Principales intérpretes Amanda Digón, Abril Zamora, Pepe Nufrio, Carmen Conesa, Tony River, Pepa Lucas, Gonzalo Ramos
  • Lugar Umusic Hotel Teatro Albéniz, Madrid

Las obras maestras no pasan nunca de moda, y 'Cabaret', sin duda, lo es; su historia de supervivencia, de odio, de miedo, de racismo, de anhelos y desesperanza, de fascinación, de amores amargos, de cambio de época, no tiene fecha de caducidad. El libreto ... nos lleva al Berlín de los primeros años treinta, con los nazis empezando a imponer el peso de sus botas, donde el cabaret Kit-Kat-Klub ofrece un quebradizo refugio de alegría. Hasta allí llega un escritor estadounidense, Cliff Bradshaw -la obra está basada en un relato de Christopher Isherwood, 'Adiós a Berlín', y en la consecuente obra teatral 'I am a camera', de John Van Druten-; en su primera noche conoce a Sally Bowles, una joven inglesa que es la estrella del Kit-Kat-Klub, de la que se enamora. La dueña de la pensión donde vive, un frutero de origen judío, un joven nazi al que Cliff conoció en el tren que le llevó a Berlín, una prostituta y, claro, el maestro de ceremonias del cabaret completan el paisaje de una obra que transcurre entre los ajados oropeles del Kit-Kat-Klub y el opresivo ambiente que se respira fuera.

