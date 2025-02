En el alma del Actors Studio, la fábrica de estrellas

Nueva York. 432 West 44th Street. En esta dirección, a escasos metros, pero ajena a su bullicio, de la Novena Avenida, se alza un edificio con una gran puerta blanca que corona una pequeña escalinata. Es una antigua iglesia presbiteriana de estilo renacentista griego construida ... en 1858 o 1859. Detrás de esa puerta se esconden setenta y cinco años de historia de la interpretación; es el umbral del Actors Studio de Nueva York, la legendaria institución por la que pasaron estrellas como Marilyn Monroe, James Dean, Montgomery Clift, Robert de Niro o Marlon Brando, entre otros.

Al interior, sin embargo, no se entra por esa puerta, sino por una más pequeña situada bajo los escalones. Un brevísimo pasillo lleva al visitante a una sala angosta con fotos antiguas en sus paredes, y de una de cuyas esquinas emerge otra escalera. Van llegando, con cuentagotas, grupos de personas de edades muy diferentes; algunos se saludan con efusividad, otros lo hacen con la mirada... A las once de la mañana, una mujer se eleva por los primeros escalones y da instrucciones a los presentes. «Podemos subir. Recuerden apagar sus móviles». Los asistentes suben una estrecha escalera; en la pared, pósters de distintos montajes teatrales: 'The Birds', 'Brother's Keeper', 'Oh Glorious Tinntinnabulation'... Entran, por fin, en una sala con una grada que tiene, aproximadamente, un centenar de asientos. Frente a ellos, una desnuda pared de ladrillo visto. Los asistentes van tomando asiento mientras una actriz trata de concentrarse en lo que parece un pequeño escenario, únicamente ocupado por un practicable.

Alec Baldwin

Se apagan las luces y la actriz comienza su monólogo; se une más tarde un actor y la escena continúa durante cerca de media hora. Al terminar se encienden las luces pero no hay aplausos. De la primera fila se levanta una persona... Es Alec Baldwin. Se sienta junto a los actores -ella se ha tumbado unos segundos en el suelo mientras libera su tensión con pequeños gritos- y pregunta: ¿Qué crees que lleva a tu personaje a comportarse como lo hace? ¿Por qué lleva una petaca en el bolsillo? ¿Cuándo tú le rechazas, por qué lo haces?... Los actores se explican y el diálogo se prolonga unos minutos; después es el turno del público. «Me ha costado entender dónde estabais», dice una espectadora a los actores, que escuchan con atención.

El rito se repite, con otros actores y otra escena, tras unos segundos de pausa. En total, unas dos horas de duración. Así es una 'Acting Session', «el alma» del Actors Studio. Se celebran dos veces a la semana y no están abiertas al público, pero varios miembros de la Academia de las Artes Escénicas de España, de paso por Nueva York, han sido invitados a esta sesión, y ABC ha podido estar presente en ella. «No somos una escuela -explica a este periódico Javier Molina, actual director artístico, junto con Martha Gehman, del Actors Studio-. Somos más bien un laboratorio en el que nuestros miembros pueden trabajar aquellos aspectos en los que se sienten más inseguros o menos preparados; si creen que flojean más en la comedia o en el drama, lo trabajan aquí y reciben los comentarios, siempre constructivos, de otros miembros del Actors Studio».

«Hay actores en todo el mundo -escribió Lee Strasberg, director artístico del Actors Studio durante treinta años, de 1951 a 1981-, que independientemente de sus circunstancias profesionales o personales, independientemente de las dificultades a las que se enfrenten, los problemas o los cambios, pueden confiar en algo: en que los martes y viernes, a las 11 de la mañana, llueva, haga sol o nieve, hay sesión en el Actors Studio. Y el hecho de que los actores puedan contar con eso, que sepan que eso existe, puede ayudarles a salir adelante».

La presencia de Alec Baldwin en esta 'Acting Session' no es extraña. El actor, que durante el acto se muestra sonriente y con una actitud cómplice con varios de los asistentes, preside la asociación junto a Ellen Burstyn y Al Pacino. Baldwin bromea con los académicos españoles cuando estos se presentan y le piden que se fotografíe con ellos. «¿España? A mí me gustaría ser embajador en España», ríe el actor, cuya mujer, Hilaria Thomas, pasó parte de su infancia en nuestro país, donde vive parte de su familia todavía.

James Dean durante una Acting Session en el Actors Studio; el edificio de la calle 44 en el que se encuentra el Actors Studio; y varios de los carteles que adornan una de sus paredes ABC

Entre los antecesores de Baldwin, Ellen Burstyn y Al Pacino figuran nombres tan ilustres como los de Harvey Keitel, Paul Newman, Lee Strasberg o Elia Kazan. El director de películas como 'Un tranvía llamado Deseo', 'La ley del silencio' o 'Esplendor en la hierba' fue, precisamente, uno de los tres creadores del Actors Studio -los otros dos fueron Cheryl Crawford y Robert Lewis-. Sus raíces son el Group Theatre, una compañía teatral neoyorquina que funcionó entre 1931 y 1941, y cuyo trabajo se basaba en las reglas de interpretación establecidas por Konstantin Stanislavski. El actor y director ruso viajó en 1923 por Estados Unidos con su compañía, el Teatro de Arte de Moscú, y tras esta gira varios de sus miembros se quedaron en el país y se dedicaron a la formación de actores.

Lee Strasberg, Harold Clurman y Stella Adler se encontraban entre esos actores, y junto con artistas como Elia Kazan, Sanford Meisner y Robert Lewis. formaron el Group Theatre. Tras el cierre de la compañía, sus miembros tomaron distintos caminos. Elia Kazan, cuenta Andreas Manolikakis, miembro del Actors Studio, quiso «preservar y desarrollar este nuevo tipo de interpretación estadounidense» que había surgido a partir de las enseñanzas de los maestros rusos. «Quería crear una organización sin ánimo de lucro que proporcionara un laboratorio, un taller privado en el que el actor profesional pudiera trabajar en su oficio, lejos de las presiones comerciales de los castings, los ensayos y las representaciones». El 6 de octubre de 1947 el Actors Studio abrió sus puertas en una iglesia presbiteriana de la calle 48.

El 'Método'

Ese estilo de interpretación, que desarrollaron fundamentalmente el propio Elia Kazan junto a Lee Strasberg, que se unió al Actors Studio en 1948 y tres años después se convirtió en su director artístico, se conoce como el 'Método' -un sistema que ha causado no poca controversia-; los actores que lo siguen se ponen en la piel del personaje que interpretan y buscan en su propia memoria y sus propias experiencias las armas para darle la mayor verdad posible.

Javier Molina tiene la sensación de que se tiene una idea equivocada sobre el Actors Studio; no emplea la palabra secta pero es consciente de que en determinados ámbitos circula esa idea. «Queremos borrar esa sensación de que estamos convencidos de tener la verdad absoluta. No. Nosotros somos un lugar abierto, dispuesto a avanzar y a desarrollarse, que lo único que quiere es ayudar a los actores, directores y dramaturgos a mejorar y a crecer como artistas», concluye.