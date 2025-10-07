Suscríbete a
ABC Cultural
Directo
Al menos dos desaparecidos y tres obreros heridos tras el derrumbe de un edificio en el centro de Madrid

Sorpresas, favoritos y 'tapados', así están las quinielas para el Nobel de Literatura 2025

Antes del fallo de la Academia Sueca, las casas de apuestas destacan a candidatos como László Krasznahorkai, Gerald Murnane o Enrique Vila-Matas

Salman Rushdie reivindica el humor como «lo que nos distingue de los tiranos, que no lo tienen»

De izquierda a derecha, Salman Rushdie, Enrique Vila-Matas y Can Xue
De izquierda a derecha, Salman Rushdie, Enrique Vila-Matas y Can Xue

ABC

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Cada año desde su primera edición en 1901, la Academia Sueca sorprende con su elección para el Nobel de Literatura sorprende en su designación con decisiones inesperadas, ya que, a lo largo de su trayectoria, premia tanto a favoritos como a nombres menos conocidos ... o 'tapados' en las quinielas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app