Sorpresas, favoritos y 'tapados', así están las quinielas para el Nobel de Literatura 2025

Cada año desde su primera edición en 1901, la Academia Sueca sorprende con su elección para el Nobel de Literatura sorprende en su designación con decisiones inesperadas, ya que, a lo largo de su trayectoria, premia tanto a favoritos como a nombres menos conocidos ... o 'tapados' en las quinielas.

Tradicionalmente, ha sido mayoritariamente un terreno dominado por hombres occidentales: de los más de 120 laureados, apenas 17 son mujeres, lo que representa un 14,3 % del total. En los últimos años, sin embargo, la Academia Sueca ha dado señales de cambio. La ganadora de 2024, la surcoreana Han Kang, ha sido la primera mujer asiática premiada. Dada su tendencia a equilibrar continentes y lenguas, las expectativas apuntan a que este 2025 el jurado girará hacia un autor occidental, probablemente europeo o anglosajón.

En los últimos años, la Academia ha virado hacia voces con resonancia literaria y relevancia global, prestando atención a temas que atraviesan contextos sociales actuales: feminismo, poscolonialismo, ecología o exploraciones de la memoria histórica. Del mismo modo, premia con frecuencia a escritores poco accesibles al público masivo cuya obra gana proyección tras el reconocimiento. Ejemplos recientes incluyen a Abdulrazak Gurnah (Tanzania/Reino Unido, 2021), cuya narrativa aborda el colonialismo y la diáspora africana, y Annie Ernaux (Francia, 2022), destacada por su literatura autobiográfica y memoria colectiva, cuya repercusión internacional se multiplicó tras recibir el galardón.

Con respecto a las casas de apuestas, se basan en análisis literarios, especulaciones editoriales y tendencias previas para determinar las probabilidades de los candidatos. Aunque no son fuentes oficiales, sus pronósticos ofrecen una perspectiva interesante sobre las posibles elecciones del jurado.

Una curiosa teoría que señala que el jurado suele estar atento a sus listados, pero que descarta inmediatamente a los diez primeros en sus cálculos. En este sentido, la Academia suele fijarse en los 'tapados', autores menos mediáticos que podrían sorprender con su selección. En 2025, en esas posiciones se encuentran nombres como:

Tras los 10 primeros Jamaica Kincaid (Antigua y Barbuda/Estados Unidos). Reconocida por su literatura de memoria, feminismo y postcolonialismo.

Carl Frode Tiller (Noruega). Novelista y dramaturgo con obra introspectiva y minimalista.

Colm Tóibín (Irlanda), conocido por su narrativa delicada sobre la identidad, la memoria y la historia irlandesa.

Ersi Sotiropoulos (Grecia), escritora de ficción experimental, con enfoque en la historia y la narrativa moderna griega.

Péter Nádas (Hungría), maestro de la prosa compleja y la narrativa psicológica de gran extensión.

Pierre Michon (Francia), escritor de obras breves pero intensas, con estilo poético y reflexivo.

Karl Ove Knausgård (Noruega), famoso por su autobiografía novelada, que explora la vida cotidiana con extrema introspección.

El último latinoamericano laureado con el Nobel de Literatura fue el peruano Mario Vargas Llosa en 2010, por lo que la Academia podría fijarse en autores como:

Autores hispanoamericanos Cristina Rivera Garza (México), novelista y ensayista, ganadora del Premio Pulitzer 2023, cuya obra aborda memoria, identidad y fronteras culturales.

Enrique Vila-Matas (España), reconocido por su estilo meta-literario, ironía y exploración de los límites de la ficción, con influencia notable en la narrativa contemporánea europea.

César Aira (Argentina), prolífico novelista conocido por su estilo innovador y experimental, que mezcla lo absurdo con la reflexión literaria.

Raúl Zurita (Chile), poeta comprometido socialmente, cuya obra mezcla historia, memoria y experiencias de la dictadura chilena.

Al otro lado del top 10, liderando la tabla, destacan:

En el top 10 Laszlo Krasznahorkai (Hungría), maestro de la prosa modernista, conocido por su narrativa densa y apocalíptica.

Gerald Murnane (Australia), autor de prosa introspectiva y altamente experimental, con una obra que rara vez sale de su país natal.

Amitav Ghosh (India), escritor angloparlante que fusiona literatura y ensayo documental, abordando temas de colonialismo, migración y cambio climático.

En el capítulo de clásicos no podían faltar

Clásicos Haruki Murakami (Japón), célebre por mezclar realismo mágico, elementos surrealistas y narrativa introspectiva, con enorme popularidad internacional.

Thomas Pynchon (Estados Unidos), autor de novelas densas y complejas, con sátira social y exploración de conspiraciones y cultura contemporánea.

Can Xue (China), escritora experimental, reconocida por su prosa surrealista y su exploración de la psicología y la fantasía.

Mircea Cărtărescu (Rumanía), novelista y poeta, con narrativa lírica y barroca, considerado uno de los grandes escritores contemporáneos de Europa del Este.

Salman Rushdie (Reino Unido/India), conocido por su literatura postcolonial, narrativa innovadora y polémica en torno a la libertad de expresión.

Otros nombres que suelen aparecer en las listas son autores populares como Margaret Atwood, Stephen King, J.K. Rowling y Rebecca Yarros, aunque su presencia en las quinielas refleja más notoriedad mediática que probabilidad real según la historia reciente del premio.

El ganador de 2025 será anunciado este 9 de octubre a las 13.00 horas, y con él, se despejará finalmente la especulación que hoy recorre editoriales, medios y lectores de todo el planeta.