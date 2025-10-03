Suscríbete a
Salman Rushdie reivindica el humor como «lo que nos distingue de los tiranos, que no lo tienen»

El escritor británico-estadounidense repasa en Granada sus cincuenta años de trayectoria, su azarosa vida, el atentado al que sobrevivió y la literatura como vehículo de vida

«Para parte de la sociedad, la cultura se ha convertido en el enemigo», destaca en el diálogo que ha mantenido en el Palacio de Carlos V con el autor Andrés Neuman

Salman Rushdie: «No tengo miedo a la muerte, la conozco demasiado bien»

El escritor, en un momento de la cita literaria que ha tenido en el Palacio de Carlos V
El escritor, en un momento de la cita literaria que ha tenido en el Palacio de Carlos V antonio l. juárez
Guillermo Ortega

Guillermo Ortega

Granada

El humor como elemento diferenciador. Pese a su apariencia seria y la polémica que le ha rodeado desde hace ya casi cuatro décadas, Salman Rushdie lo ha reivindicado este viernes en Granada. A su juicio, tener sentido del humor es una tremenda virtud ... porque carecer de él nos equipara a los tiranos, incapaces de bromear.

