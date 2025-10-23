El PP denuncia la injerencia del Gobierno en la RAE y la 'colonización ideológica' de la cultura

El PP ha denunciado en un comunicado las consecuencias del ataque que desde el Instituto Cervantes se ha llevado a cabo contra la Real Academia Española en el marco del último Congreso Internacional de la Lengua (CILE) en Arequipa. Para la vicesecretaría de Cultura ... de los populares, esa embestida desde una institución pública como el Cervantes, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, es el síntoma de «la injerencia inaceptable en la autonomía de una entidad esencial para la proyección y unidad del español».

El PP subraya que «no se trata de una discrepancia técnica ni de una salida de tono personal» de su director, Luis García Montero. Para el principal partido de la oposición, «lo sucedido no representa un hecho aislado, sino una tendencia. Hoy es la Real Academia de la Lengua. Ayer fue la Real Academia de la Historia. Antes, el Museo Nacional de Antropología o el Museo de América, cuyos discursos museológicos fueron revisados por un comité político y politizado». Los populares, alertados por esta tendencia, no descartan que pueda afectar a cualquier institución cultural, como «la Biblioteca Nacional, cuya actuación cuestiona el propio Ministerio de Cultura».

A ojos de los populares, «hay una estrategia que consiste en intervenir, homogeneizar y reescribir desde despachos políticos lo que debería protegerse con distancia, rigor y libertad». Para los responsables de Cultura del PP «esta deriva debe frenarse, la salvaguarda de la autonomía institucional es más urgente que nunca».

Autonomía sin tutelas

En el comunicado recuerdan que lo exige el artículo 149.2 de la Constitución, que impone al Estado el deber de proteger y promover la cultura como un bien común, pero centran sus críticas en que «no hay nada más dañino para la lengua que convertir su cuidado en un conflicto político». Está en juego, según añaden, «el principio de autonomía que permite a la cultura desarrollarse libremente, sin servidumbres ni tutelas».

En el documento al que ha tenido acceso ABC califican este momento de «tiempos de arrogancia institucional» que olvida «lo esencial: una cultura sometida y condicionada desde el poder es una cultura empobrecida». Por eso van más allá de la polémica vivida en el CILE de Arequipa. «El Partido Popular —concluyen— dice NO a la colonización ideológica de la cultura que promueve el Gobierno de España y, con especial torpeza, su Ministerio de Cultura y de Asuntos Exteriores».