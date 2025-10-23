Suscríbete a
El PP denuncia la injerencia del Gobierno en la RAE y la 'colonización ideológica' de la cultura

Días después del CILE de Arequipa, la oposición hace balance de daños y exige respeto por la autonomía de las instituciones y la cultura

Editorial: la política del desprestigio

Primer acto del CILE, en el que se produjo la confirmación del ataque de García Montero contra el director de la RAE
Jesús García Calero

El PP ha denunciado en un comunicado las consecuencias del ataque que desde el Instituto Cervantes se ha llevado a cabo contra la Real Academia Española en el marco del último Congreso Internacional de la Lengua (CILE) en Arequipa. Para la vicesecretaría de Cultura ... de los populares, esa embestida desde una institución pública como el Cervantes, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, es el síntoma de «la injerencia inaceptable en la autonomía de una entidad esencial para la proyección y unidad del español».

