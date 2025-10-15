Suscríbete a
Arturo Pérez-Reverte carga contra Luis García Montero y acusa al Gobierno de Sánchez de querer «colonizar» la RAE

El académico responde con dureza a la guerra contra la Docta Casa iniciada por el director del Instituto Cervantes coincidiendo con el CILE

García Montero torpedea el Congreso de la Lengua: Claves del 'apagón' diplomático del director del Cervantes

El escritor Arturo Pérez-Reverte, durante la presentación del monumento al Capitán Alatriste, en la RAE
El escritor Arturo Pérez-Reverte, durante la presentación del monumento al Capitán Alatriste, en la RAE EP

Arturo Pérez-Reverte, académico de la Real Academia Española (RAE), deja su postura clara frente a los ataques que el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, dirige a la Docta Casa y que han cruzado el oceáno hasta el X Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE) ... , que se celebra estos días en Arequipa (Perú).

