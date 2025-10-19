Suscribete a
ABC Premium

Editorial

La política del desprestigio

Más que la zafiedad patente, lo que revela la intriga de García Montero en el CILE de Arequipa es la existencia de intereses políticos en la elección del próximo director de la RAE

Editorial

Editorial

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Una cita de diplomacia cultural tan relevante como el Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE), celebrado en Arequipa (Perú), se ha convertido en otro ejemplo de la intromisión de la política del Gobierno. Que el director del Instituto Cervantes, institución que debe promover la ... cultura española en el mundo, se haya prestado a protagonizar de manera pública y notoria un altercado contra el director de la Real Academia Española, con viles descalificaciones, tiene consecuencias que van más allá de la anécdota. No le importó el desprestigio de las instituciones culturales españolas en Hispanoamérica por ese lamentable espectáculo cainita, que responde a intereses del Gobierno en la elección del próximo director de la RAE. El Ejecutivo no ve con buenos ojos que pueda ser Juan Luis Cebrián, periodista crítico con el sanchismo, el candidato a relevar al actual director de la Docta Casa. ¿Tienen ya un favorito para lograr el apoyo de la institución a su agenda política, al contrario de lo sucedido en 2020 con el lenguaje inclusivo?

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app