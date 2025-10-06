Suscríbete a
A. G. Porta: «Aprendí a escribir leyendo novelas del Oeste»

En 'El invierno en Millburn' el escritor rinde homenaje a los 'Nueve cuentos' de Salinger y a la literatura popular de kiosco

A. G. Porta explora «el vértigo metafísico» en «La geografía del tiempo»

A. G. Porta
A. G. Porta Anna Morera
Sergi Doria

Diez años después de 'Las dimensiones finitas', peripecia de un consultor de empresas en crisis abandonado por su pareja que lee 'El guardián entre el centeno' con la mirada proustiana de Albertine, Antoni García Porta (Barcelona, 1954) retoma en 'El invierno en Millburn' ... (Acantilado) esos relatos encadenados a autores predilectos: una cuarentena de títulos de Gil de Biedma, Capote, Borges, Bolaño, Simon, Proust, Salinger y las novelas del Oeste de Silver Kane (pseudónimo de Francisco González Ledesma), Marcial Lafuente Estefanía o José Mallorquí.

Sobre el autor Sergi Doria

Periodista y doctor en Ciencias de la Información, se incorpora a ABC en 1995 donde es redactor de Cultura, crítico teatral, literario y columnista. Autor de varias novelas y profesor de Historia del Periodismo.

