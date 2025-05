Viña Rock se defiende de las acusaciones de financiar la ocupación de Palestina: «Condenamos la masacre»

El festival Viña Rock ha lanzado un comunicado en el que se defiende de las acusaciones lanzadas desde el diario El Salto, que señala sus vinculaciones con el fondo KKR (propietaria de Superstruct, a su vez propietario de varios festivales españoles, en diferentes porcentajes), que tiene negocios en la ocupación de terrritorios palestinos. Esto provocó una cascada de anuncios de artistas asegurando que no volverán a actuar allí.

«Por respeto al público y en defensa de lo que somos. Durante los últimos días han circulado acusaciones que nos sorprenden tanto como preocupan. Ante la desinformación que se está extendiendo, queremos hablar con claridad. Lo hacemos por responsabilidad, por los artistas, y por los más de 2.000 trabajadores que hacen posible el festival y, sobre todo por nuestro público», arranca el texto del festival.

«Viña Rock no financia ninguna causa violenta ni contraria a los derechos humanos, ni directa ni indirectamente. Afirmar lo contrario no sólo es falso, sino profundamente injusto. Ya hemos puesto en marcha acciones legales frente a quienes están detrás de esta campaña de difamación, detrás de la cual también se mueven intereses económicos que nada tienen que ver con la defensa de los derechos humanos».

El comunicado continúa argumentando que «Viña Rock siempre ha defendido causas justas, como la palestina, desde la cultura, el arte y la música. Condenamos sin matices la masacre que está sufriendo el pueblo palestino. Por eso nos resulta aún más indignante que ahora se nos pretende señalar como sospechosos de lo contrario. La historia del Viña Rock está llena de compromiso, denuncia y lucha por los derechos humanos».

El festival se define como «libre, diverso y comprometido. Un espacio donde caben todas las voces que defienden la cultura, la dignidad y los derechos fundamentales. Nuestra independencia es total. No respondemos a ningún interés que no sea el de nuestra comunidad».

Viña Rock asume que forma parte de Superstruct Entertainment, una plataforma internacional que agrupa numerosos eventos culturales y musicales independientes en todo el mundo. SSE, como muchas otras compañías, cuentan con la participación de diferentes inversores en su estructura. Entre ellos se encuentra KKR, una firma internacional con presencia en cientos de empresas a nivel global. Es fundamental dejar claro que no ejerce influencia alguna sobre el funcionamiento y mucho menos sobre la identidad, programación o valores del festival Viña Rock. Nuestra línea artística y nuestro compromiso social son absolutamente independientes».

El comunicado explica que «la gran mayoría de los recursos que genera Viña Rock se reinvierten aquí: en artistas, en técnicos, en trabajadores de limpieza, seguridad, transporte, hostelería... En definitiva, en cientos de familias que cada año hacen posible esta celebración colectiva. Atacar al festival es atacar también a todos ellos».

El texto termina diciendo que «atendiendo a los 29 años de historia del festival, donde desde la primera edición hemos defendido valores incuestionables como son las libertad y los derechos humanos, no vamos a permitir que se ponga en duda nuestra posición ni nuestra trayectoria. Seguiremos defendiendo nuestro festival: con serenidad y argumentos allá donde haga falta. Gracias a todos lo que formáis parte de la familia Viña Rock. Nos vemos como siempre: en los escenarios, con la música y con vosotros».

La polémica afecta a varios festivales españoles más, como Sónar, Elrow Ibiza, Arenal Sound, Amnesia, O Son do Camiño, Resurrection, Brunch Electronik, Elrow Town, Morriña Fest, Viña Rock, Sonórica, FIB, I Love Reggaeton, Monegros, Madrid Salvaje, Brava Madrid, Caudal Fest, Interestelar, Off-Sónar, Festival de Les Arts, Love the Twenties, Love The 90s, Tsunami Xixón y Granada Sound.

Sónar también lanzó un comunicado similar al de Viña Rock, pero la controversia sacudió fuertemente al festival Interestelar de Sevilla, donde la banda Califato ¾ lanzó una proclama al iniciar su concierto en el evento, con una bandera del Sahara Occidental y otra de Palestina en el escenario.

Su cantante Manuel Chaparro se dirigió al público y dijo: «Hoy siento la misma indignación. Nos llaman artistas pero nos tratan como mercancía. Nos dicen que somos libres pero nos atan con contratos, con cláusulas y penalizaciones. Cada día nos explotan y castigan multinacionales, bancos, el Gobierno... Manchan nuestras manos de su sangre. Hoy estamos aquí, pero no podemos elegir. Porque nos vendieron un espectáculo sin saber lo que había detrás. Nos han hecho cómplices sin saberlo. Que estemos aquí no significa callar. El arte es lucha, el arte es pueblo y pertenece al pueblo y tiene que ayudar al pueblo. No a los genocidas. El pueblo y el arte es poder. No vamos a permitir que nos lo sigan arrebatando. Estamos hartos de que se nos utilicen. No estamos aquí para callar, estamos aquí para denunciarlo. Viva Palestina libre».