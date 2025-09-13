Los Rolling Stones tienen un disco «casi terminado» y ya piensan en hacer otra gira

Cuando los Rolling Stones publicaron 'Hackney Diamonds' en 2023, habían pasado dieciocho años desde su anterior disco de estudio con material original. Pero ahora han pillado un ritmo que ya le gustaría a muchas estrellas jóvenes del momento. Porque según Marlon Richards, hijo de Keith, ya tienen un nuevo álbum «casi terminado» y ya piensan en hacer una nueva gira que, según él, en principio sería solo europea.

Durante una entrevista para la nueva edición de Record Collector dedicada a los Rolling Stones, el actor y productor cinematográfico ha respondido así a la pregunta de qué está haciendo el grupo en este momento. «Ahora mismo están en la ciudad, grabando. Están en Chiswick (al oeste de Londres) o en algún sitio por ahí; creo que ya casi han terminado. Siguen manteniendo ese horario tan ridículo: después de comer hasta las dos de la madrugada, más o menos. ¡Yo preferiría estar en otro sitio a esas horas de la noche! A menos que estés muy metido en ello, es bastante aburrido».

Preguntado acerca de si la grabación sería un single o un disco entero, Marlon añadió: «Supongo que en un álbum, ya que les queda bastante material del último. Les dieron un Grammy, así que ahora están muy emocionados con eso: «¡Oh, sí, podemos hacer otro como ese! Tenemos más como ese, si quieres...». Creo que están trabajando en la continuación». También hizo referencia a la posibilidad de verlos una vez más sobre los escenarios, concluyendo con la frase: «Creo que están planeando una gira por Europa».

Esto viene a confirmar los rumores desatados este verano, cuando varios medios aseguraron que los Stones estaban trabajando en un estudio de grabación y planeando otra serie de grandes conciertos en directo. The Sun, en concreto, aseguró que Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood y Steve Jordan llevaban trabajando juntos desde abril y ya tenían 13 canciones grabadas en los Metropolis Studios, en el oeste de Londres. También afirmó que el renombrado Andrew Watt, quien produjo y coescribió tres canciones de 'Hackney Diamonds', sería el productor del nuevo trabajo, y que la banda estaba negociando la fecha de lanzamiento del disco con su sello discográfico.

«En un principio, el plan era que trajeran su gran gira estadounidense al Reino Unido y Europa este verano, pero los promotores no pudieron concretar las fechas», dijo una fuente al medio. «En su lugar, los Stones decidieron volver al estudio y grabar su próximo álbum. Es algo muy importante para sus fans, que no han tenido la oportunidad de verlos en directo este año».

En ese sentido, ya antes incluso del lanzamiento de 'Hackney Diamonds', Jagger declaró a The New York Times que no consideraba que fuera «el último álbum de los Rolling Stones», ya que los miembros ya tenían «tres cuartas partes del siguiente». En noviembre de 2023, Keith Richards compartió una opinión similar con SirusXM, diciendo: «Queda mucho más por hacer. Siempre habrá otro álbum hasta que nos muramos... Esto es lo que hacemos. Tenemos que llevar adelante a los Rolling Stones». Durante la entrevista, Richards también compartió que no tiene planes de dejar de actuar porque todavía «le encanta», y añadió: «Me mantiene alerta y mis dedos en movimiento. Y sigo encontrando diferentes formas de tocar. Aunque estés llegando a los 80, créeme, eso no te detiene».

Ronnie Wood también ha hablado sobre el número de canciones nuevas que se habían compuesto durante las sesiones de 'Hackney Diamonds', y dijo que los fans no tendrían que esperar mucho para escuchar más material nuevo: «Paul McCartney tocó en dos temas, uno de los cuales tenemos guardado bajo la manga para, ya sabes, más música por venir. Grabamos unas 23 canciones y solo elegimos las primeras 12. No creo que los fans tengan que esperar otros 18 años para ver terminado un nuevo álbum».

Mientras tanto, la banda británica ha sorprendido lanzando un tema nuevo llamado 'Zydeco Sont Pas Sales', un homenaje al pionero del zydeco (un género musical y un estilo de baile que se originó en Luisiana, especialmente entre la comunidad criolla de habla francesa), Clifton Chenier, originario de Opelousas, Luisiana (Estados Unidos). La canción forma parte del álbum 'Tribute to the King of Zydeco', que se lanzó este verano para celebrar el centenario de Chenier, y en el que también colaboran Steve Earle, Jimmie Vaughan, Lucinda Williams, John Hiatt y Taj Mahal, entre muchos otros.