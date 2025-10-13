Suscríbete a
ABC Cultural

La polarización cala en la canción protesta: de los homenajes a Charlie Kirk a los hits contra el ICE

La música cargada de ideología está proliferando en Estados Unidos al compás de la agudización de la división política, un fenómeno que podría llegar al paroxismo en la próxima Super Bowl

Artistas deportados, giras canceladas, conciertos sin público y boicot: el impacto de la nueva era Trump en la música

El cantautor Brandon Lake, cantando en el funeral de Charlie Kirk
El cantautor Brandon Lake, cantando en el funeral de Charlie Kirk youtube

Nacho Serrano

Ya ha habido otros momentos históricos en los que la música ha estado extraordinariamente presente en la política estadounidense, y viceversa. Pero en los últimos años esa relación se está tensando de forma dramática, especialmente desde que en 2023 la estrella del country Jason Aldean publicase 'Try That in a Small Town' ... , ironizando con que las protestas del movimiento Black Lives Matter serían rápidamente neutralizadas en cualquier pueblecito de la América profunda.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app