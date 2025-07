Mägo de Oz responden a la cancelación de Vilagarcía: «Esperamos que también prohíban el reguetón por frivolizar con el sexismo»

Tras la decisión del gobierno municipal de Vilagarcía de Arousa de cancelar el concierto que Mägo de Oz iba a dar el 19 de agosto en la localidad, tras las declaraciones que su guitarrista Víctor de Andrés hizo esta semana durante una actuación en Asturias, la banda ha escrito un comunicado que ha remitido a ABC y ha compartido en sus redes sociales.

«Con motivo de la enésima polémica creada alrededor de Mägo de Oz, por parte del Ayuntamiento de Vilagarcia de Arousa, por la cancelación del concierto que se iba a celebrar en dicha localidad de Pontevedra, queremos puntualizar y defendernos ante los numerosos rumores, verdades a medias y frases sacadas de contexto de forma tendenciosa, interesada y política:

1. Mägo de Oz como cualquier grupo humano, artístico o de trabajo, es un fiel reflejo, a pequeña escala, de nuestra sociedad. En él conviven distintas ideas políticas y diversas formas de ver la vida, pero a su vez, Mägo de Oz, como marca, siempre hemos tenido en nuestras letras una defensa a ultranza de ideas progresistas, como ejemplo de ello canciones como; «El que quiera entender que entienda» enmarcando los valores del movimiento LGTBI+, el apoyo a las personas transgénero y la identidad de género en «Seremos huracán», la inclusión de personas con síndrome de Down en «Hazme un sitio entre tu piel», la defensa de una muerte digna en «Quiero que apagues mi luz« y un sin fin de canciones de corte humanista y en defensa de la tolerancia y la diversidad.

2. Es evidente que, los insultos a cualquier presidente de España está en las antípodas de nuestra educación y valores. Dichos insultos fueron proferidos por gente de extrema derecha en el concierto de la localidad de Llanera (Asturias). Nosotros estamos indignados ante tanto político corrupto sea de la formación política que sea.

3. No vamos a permitir ningún chantaje, ni lecciones de moralidad por parte de ningún ayuntamiento por unas declaraciones hechas en el contexto de un concierto en clave de sátira y humor no implícito de denuncia social y política. Consideramos que esta formación política del ayuntamiento de Vilagarcia de Arousa ha tomado una decisión, que aunque es muy respetable, tendrán que defender ante los demás ciudadanos de la localidad de distinta afiliación política que tienen derecho a unas fiestas libres de polémica, disfrutando del ocio y sobre todo, de la música.

Desde aquí queremos zanjar esta absurda polémica y defendemos y defenderemos siempre la libertad de expresión usando la educación, la tolerancia y el buen juicio. Esperamos con ansias y expectación la prohibición por parte del Ayuntamiento de Vilagarcia de todas las canciones de música urbana y reguetón que «frivolizan ante el sexismo y la cosificación de la mujer». A veces tenemos la piel muy fina señores... ¡Que hable solo la música!».

El discurso que desató la cancelación

Las palabras polémicas de Víctor de Andrés fueron: «Os voy a decir una cosa para que esto no se repita jamás en la historia. Me da igual que gobierne quien gobierne, dejad de robarnos sobre todo la cocaína y las putas». También exclamó: «Sánchez, retuitéame esta mierda que quiero volver a ser famoso, me cago en tus muertos, gilipollas». Ante esta última frase, parte del público empezó a corear «¡Pedro Sánchez, hijo de puta!».

Tras la controversia, el guitarrista publicó un vídeo explicando su postura, en el que aseguraba: «Inmiscuirme a mí con la derecha es un chiste que se cuenta completamente solo. El vídeo fue cortado por un un chaval de 20 años, que seguramente será votante de Vox por esta nueva cosa moderna, que ha cogido un breve discurso mío (...) «¿Me he metido con el presidente del Gobierno? ¡Sí! Porque no me gusta que me robe nadie, ni la izquierda ni la derecha. Y probablemente en mi próximo discurso obviamente, porque va a seguir habiendo, será contra Montoro , porque es el tema de moda.

Por su parte, el otro guitarrista de la banda, Jorge Salán, se desmarcó manifestando: «Respecto a la que se ha liado con el vídeo. Yo no apoyo ese tipo de discursos, nunca lo he hecho y nunca lo haré. Los que habéis seguido mi carrera sabéis los mensajes que siempre he dado a través de mis letras, mi guitarra y mi música».

Los sustitutos de Mägo de Oz serán Toreros Muertos, y otros de los cantantes que pasarán este verano por Vilagarcía son Ainhoa Arteta y David Bustamante, «y otras actuaciones que se desvelarán en los próximos días», señalan fuentes municipales en un comunicado.