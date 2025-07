Vilagarcía cancela a Mägo de Oz por insultar a Sánchez y «frivolizar» con las drogas y la prostitución

El gobierno municipal de Vilagarcía de Arousa ha decidido cancelar el concierto que Mägo de Oz iba a dar el 19 de agosto en la localidad, tras las declaraciones que su guitarrista Víctor de Andrés hizo esta semana durante una actuación en Asturias: «Os voy a decir una cosa para que esto no se repita jamás en la historia. Me da igual que gobierne quien gobierne, dejad de robarnos sobre todo la cocaína y las putas».

Desde el ejecutivo socialista defienden que el grupo estaba invitado por su trayectoria profesional y su valor artístico, no por sus «opiniones políticas, que son libres, gusten o no». Además, en su discurso, de Andrés no sólo habló de explotación sexual y consumo de estupefacientes, sino que también dirigió unas palabras al presidente del gobierno: «Sánchez, retuitéame esta mierda que quiero volver a ser famoso, me cago en tus muertos, gilipollas».

El grupo argumenta que fueron frases humorísticas para hacer un retrato sarcástico de la realidad, en el contexto de un discurso que el guitarrista tiene por costumbre hacer en algún momento de los conciertos. Pero el comunicado del gobierno municipal, que cuenta con el apoyo del BNG, señala que «por mucho que se disfrace de pretendido humor, no se pueden admitir frivolizaciones sobre las prostituciones o el consumo de drogas», y que «no parece muy oportuno insultar en ningún caso a un presidente del Gobierno, se llame como se llame y sea del color político que sea, pero lo que no es admisible es que se trate de banalizar o frivolizar sobre dos cuestiones tan sensibles».

El Ayuntamiento de Vilagarcía se puso en contacto con la banda para pedir una rectificación pública y advertirles de que el proceso de contratación del concierto no estaba cerrado. Y a pesar de que Víctor de Andrés ha publicado un vídeo explicando su postura, no ha habido rectificación como tal, así que su concierto ha quedado finalmente cancelado.

Los sustitutos de Mägo de Oz serán Toreros Muertos, y otros de los cantantes que pasarán este verano por Vilagarcía son Ainhoa Arteta y David Bustamante, «y otras actuaciones que se desvelarán en los próximos días», señalan fuentes municipales en un comunicado.

El único miembro de Mägo de Oz que ha querido desmacarse públicamente de las declaraciones de Víctor de Andra ha sido el también guitarrista Jorge Salán, quien a través de sus redes sociales, ha manifestado: «Respecto a la que se ha liado con el vídeo. Yo no apoyo ese tipo de discursos, nunca lo he hecho y nunca lo haré. Los que habéis seguido mi carrera sabéis los mensajes que siempre he dado a través de mis letras, mi guitarra y mi música».