Vilagarcía cancelará un concierto de Mägo de Oz si no rectifica sus «frivolizaciones» sobre las drogas y la prostitución El guitarrista del grupo dijo durante una actuación que no quiere que los políticos le «roben las putas y la cocaína»

El Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa ha anunciado que cancelará el concierto de Mägo de Oz que tiene programado para el 19 de agosto, si no rectifica las «frivolizaciones» que uno de sus componentes hizo durante una actuación en Asturias sobre las drogas y la prostitución, al referirse a la corrupción política pidiendo que no le roben «las putas y la cocaína».

Tal como recoge Europa Press, en los últimos días el grupo actuó en la localidad de Llanera y su guitarrista, Víctor de Andrés, no solo insultó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sino que se refirió a la trama de Koldo García, José Luis Ábalos y Santos Cerdán de la siguiente forma: «Dejad de robarnos sobre todo la cocaína y las putas».

Tras estas polémicas palabras, este martes el gobierno local de Vilagarcía, del PSOE, informa en un comunicado de que se puso en contacto con la banda para pedir una rectificación pública y advertirles de que el proceso de contratación del concierto, bajo la modalidad negociada sin publicidad, «no está cerrado» todavía. «Por mucho que se disfrace de pretendido humor, no se pueden admitir frivolizaciones sobre las prostituciones o el consumo de drogas», expresa el Ayuntamiento.

«No parece muy oportuno insultar en ningún caso a un presidente del Gobierno, se llame como se llame y sea del color político que sea, pero lo que no es admisible es que se trate de banalizar o frivolizar sobre dos cuestiones tan sensibles», insiste el gobierno local.

El Ayuntamiento recalca que, cuando pensó en contratar a Mägo de Oz para el concierto lo hizo «valorando su creación artística y su trayectoria», al margen de sus ideas políticas o de las de un miembro del grupo, «que son libres, gusten o no».

ABC se ha dirigido al grupo para conocer su reacción ante el anuncio del consistorio de la localidad pontevedresa, pero aún no ha habido respuesta. No obstante, parece que no tienen la intención de rectificar las palabras de su guitarrista, ya que han colgado su discurso entero en su perfil de Instagram.