Guía para no perderse los mejores conciertos de 2023

Con permiso de los macrofestivales, embudo por el que, antes o después, acaban pasando la mayoría de las giras internacionales, el calendario de 2023 se presenta sobrado de conciertos que pondrán a prueba los recintos de mayor aforo de Madrid y Barcelona. Actuaciones que, como las de Coldplay, Bruce Springsteen y Harry Styles, anticipan un año musicalmente muy movido.

1 Chris Martin, líder de Coldplay ORIOL CAMPUZANO Coldplay Estadio Olímpico de Barcelona. 24, 25, 27 y 28 de mayo.

La banda británica, colosos del pop de estadios del siglo XXI, regresa a España para firmar una gesta sin parangón: cuatro noches casi seguidas en el Estadio Olímpico de Barcelona para presentar su último trabajo, 'Music Of The Spheres'. Catarsis de luz, color y épica a paletadas para meterse en el bolsillo a las 200.000 personas que pasarán por Montjuïc.

2 Bruce Springsteen, durante su último concierto en Barcelona INÉS BAUCELLS Bruce Springsteen & The E Street Band Estadio Olímpico de Barcelona. 28 y 30 de abril.

Siete años después de la monumental gira conmemorativa de 'The River', Bruce Springsteen vuelva a llamar a filas a la E Street Band para echarse a la carretera y, se supone, darle una oportunidad en directo a 'Letter To You', álbum lanzado a finales de 2020 y que la pandemia dejó compuesto y sin conciertos. Barcelona, ciudad fetiche para el de Nueva Jersey, marcará el arranque de la gira europea con dos noches de rock and roll volcánico y quién sabe si alguna de las versiones de 'Only The Strong Survive'.

3 Harry Styles LIVENATION Harry Styles Estadio Olímpico de Barcelona, 12 de julio.

La última vez que el británico Harry Styles pisó el Estadio Olímpico de Barcelona el calendario marcaba 2014 y a su lado estaban aún el resto de miembros de One Direction, exitosa 'boy band' a la que, segundos antes el advenimiento del k-pop, no había quien tosiese. Ahora, casi una década después, Styles se ha emancipado con fortuna más que notable y regresa para presentar 'Harry's House', un impecable tratado de pop chispeante encabezado por la imbatible 'As It Was'.

4 The Weeknd Efe The Weeknd Estadio Cívitas Metropolitano, Madrid, 18 de julio.

Ahora que se acaba de coronar como el artista con la canción más escuchada de toda la historia en Spotify ('Blinding Lights', 3.335 millones de reproducciones y subiendo), no cuesta demasiado imaginar al candiense de The Weeknd convertido en uno de los grandes triunfadores del verano gracias a la gira de presentación de 'Afters Hours', publicado en 2020, y 'Dawn FM', aparecido en 2022. Un festín de pop sintetizado en el que Abel Makkonen Tesfaye estará acompañado por Kaytranada y Mike Dean.

5 Bad Gyal Efe Bad Gyal Palau Sant Jordi, Barcelona, 11 de febrero.

Alba Farelo, más conocida como Bad Gyal, prosigue con su meteórica ascensión y estrena el año con sus dos conciertos de mayor aforo hasta la fecha. Doble cita en Barcelona y Madrid para ondear la bandera del dancehall y el dembow, reivindicarse como pionera a la hora de adaptar al catalán el léxico de las músicas urbanas y consagrarse como la auténtica reina del Maresme tropical.

6 La mascletá de Rammstein RAMMSTEIN Rammstein Estadio Cívitas Metropolitano, Madrid, 23 de junio.

Pasaron en 2019 por Cornellà de Llobregat y el RCDE Stadium aún se está recuperando de semejante despliegue de pirotecnia, artillería visual y sacudidas apocalípticas. Un aquelarre metálico en toda regla que Rammstein planean repetir la noche de San Juan en su única actuación en España. En esta ocasión, los alemanes presentarán 'Zeit', su octavo disco de estudio. Avisados están.

7 The Who, en directo ABC The Who Palau Sant Jordi, Barcelona.

Insólito: en sesenta años de carrera, The Who nunca habían actuado en Barcelona. Lo intentaron en 2006, pero acabaron suspendiendo la actuación al no vender entradas suficientes. Ahora, 17 años después, Peter Townsend y Roger Daltreyvuelven a la carga en la que será su única actuación en España este verano. Una oportunidad única para reencontrarse con uno de los catálogos más gloriosos del rock británico de los sesenta y los setenta, repertorio que servirán acompañados de una orquesta y con el hijo de Ringo Starr, Zak Starkey, haciendo las veces de Keith Moon.

8 Elton John, durante una actuación en Madrid ´ÁNGEL DE ANTONIO Elton John Palau Sant Jordi, Barcelona, 23 y 24 de mayo.

Elton John sigue apurando la gira de despedida que anunció en 2018 y, después de un primer tramo que pasó por Madrid en 2019 y de varios aplazamientos por culpa de la pandemia, desembarca por fin en Barcelona con un doblete en el Palau Sant Jordi. Noche para la nostalgia, los grandes éxitos y el dejarse la garganta con 'Tiny Dancer', 'Your Song' y 'Rocket Man'

9 Mötley Crüe SAM SAPHIRO Def Leppard + Mötley Crüe Auditorio Miguel Ríos, Rivas-Vaciamadrid, 24 de junio.

Gigantes del rock duro de los ochenta, Def Leppard y Mötley Crüe sumaron esfuerzos en 2022 en una gira de estadios por Estados Unidos cuyo éxito (más de 1,2 millones de entradas vendidas) buscan reeditar ahora en el resto del mundo. Duelo de leyendas metálicas y barra libre de himnos acerados y sobrados de testosterona. 'Rock Of Ages' por aquí, 'Kickstart My Heart' por allá, y buena parte del rock de los ochenta resumidos en un par de horas y un puñado de riffs de cemento armado.

10 Roger Waters INÉS BAUCELLS Roger Waters Palau Sant Jordi, Barcelona, 21 de marzo.

Autoproclamado como el «el creador de los años dorados de Pink Floyd», Roger Waters anuncia su retirada de los escenarios con una «primera gira de despedida» que pasará por Barcelona y Madrid y que, no podía ser de otra manera, se nutrirá principalmente de los clásicos de la banda británica y de discos como 'The Dark Side of the Moon', 'Wish You Were Here', 'Animals' o 'The Wall'.