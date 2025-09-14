Suscríbete a
Una elegante Karol G triunfa en el Vaticano, y canta en dúo con Andrea Bocelli

El Papa León evitó «asomarse» al concierto, al que sí asistieron en primera fila algunos cardenales

Karol G y Andrea Bocelli durante el concierto en el Vaticano
Karol G y Andrea Bocelli durante el concierto en el Vaticano
Javier Martínez-Brocal

Corresponsal en el Vaticano

A pesar de que fuentes vaticanas habían alertado a la prensa de que León XIV «podría asomarse», al concierto de Karol G y otros artistas en el Vaticano, el Papa se quedó en su casa. Evitó prudentemente acercarse al espectacular escenario posicionado ... en la plaza de San Pedro, en una plataforma construida unos metros por debajo del lugar donde celebra sus misas solemnes, pero no tuvo más remedio que escuchar el espectáculo, pues las ventanas de su residencia están a pocos metros del epicentro del show. Seguro que lo disfrutó.

