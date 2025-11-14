Bad Bunny gana el premio al mejor álbum en los Latin Grammys en Las Vegas

La superestrella puertorriqueña Bad Bunny disfrutó de una noche triunfal el jueves (madrugada del viernes en España) en los Latin Grammys, la mayor celebración de la música en español y portugués.

La estrella del reguetón ganó cinco premios de doce ... nominaciones, incluido el codiciado premio al mejor álbum, categoría en la que también compite en la 68.ª edición de los Premios Grammy en febrero.

Bad Bunny también ganó en las categorías de Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana, Mejor Interpretación de Reggaetón, Mejor Álbum de Música Urbana y Mejor Canción Urbana.

El triunfo en los premios por 'Debí Tirar Más Fotos' marca otro capítulo en un año en el que el joven de 31 años, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, ha arrasado en el mundo del espectáculo.

Acaba de finalizar una exitosa residencia en su Puerto Rico natal, y este mes dará comienzo una gira mundial en la República Dominicana.

El artista revelación del reguetón acaparó titulares cuando declaró que la gira no incluiría ninguna fecha en Estados Unidos continental porque le preocupaba que sus fans pudieran ser blanco de las redadas migratorias del presidente estadounidense Donald Trump.

La única excepción a su autoimpuesto veto será el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl el 8 de febrero en Santa Clara, California.

La actuación, que tiene lugar a mitad de la final de la NFL, es habitualmente uno de los eventos televisivos del año, vista por más de 100 millones de personas solo en Estados Unidos, y con millones más sintonizando en todo el mundo.

Bad Bunny se enfrentó a la competencia del dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso, quienes se llevaron a casa cinco premios.

Son las primeras nominaciones para el explosivo dúo de hip-hop, que recientemente abrió varios conciertos en Latinoamérica para Kendrick Lamar, uno de los grandes favoritos para los Grammy de 2026.

Edgar Barrera, quien como productor y compositor ha obtenido más de 70 nominaciones en los premios latinos, también compitió por Canción y Grabación del Año por su trabajo con Karol G en 'Si antes te hubiera conocido' .

El sencillo del álbum, 'Tropicoqueta', también le valió a la cantante colombiana una nominación a la Mejor Canción Tropical.

Karol G será una de las artistas principales de Coachella el próximo año.

La brasileña Liniker, quien en 2022 se convirtió en la primera artista transgénero en ganar un Grammy Latino , recibió siete nominaciones por su álbum 'Caju', incluyendo los tres premios principales.

Otros nominados al premio al mejor álbum incluyen a Alejandro Sanz, Carin León, Gloria Estefan, Joaquina, Rauw Alejandro, Vicente García y Natalia Lafourcade, quien tiene un total de ocho nominaciones.

Los Latin Grammys regresaron al MGM Grand Garden Arena tras las ediciones celebradas en España y Miami.

El espectáculo contó con las actuaciones de Bad Bunny, Karol G y Ca7riel & Paco Amoroso, así como de Alejandro Sanz, Carlos Santana, Rauw Alejandro, Kacey Musgraves, Edgar Barrera, Joaquina, Christian Nodal, Nathy Peluso, Elena Rose y Grupo Frontera.