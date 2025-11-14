Bad Bunny gana el premio al mejor álbum en los Latin Grammys en Las Vegas

Suscríbete a
El cantante puertorriqueño Bad Bunny recibe el premio al Álbum del Año
El cantante puertorriqueño Bad Bunny recibe el premio al Álbum del Año

La superestrella puertorriqueña Bad Bunny disfrutó de una noche triunfal el jueves (madrugada del viernes en España) en los Latin Grammys, la mayor celebración de la música en español y portugués.

La estrella del reguetón ganó cinco premios de doce ... nominaciones, incluido el codiciado premio al mejor álbum, categoría en la que también compite en la 68.ª edición de los Premios Grammy en febrero.

