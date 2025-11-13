¿Cuánto dinero (y cuántos Grammys) da una canción viral?

Ser fuerte en TikTok es fundamental para los músicos con clientela consumidora del formato 'streaming'. Hay casos en los que una canción se puede viralizar sin baile de por medio, pero dentro de esa amplísima y abrumadoramente mayoritaria categoría de artistas, quienes mejor rentabilizan ... la plataforma son los que incorporan coreografías en sus conciertos y videoclips.

El bailecito es lo que pega y lo que desata la viralidad y los buenos resultados globales en 'streaming', porque de TikTok, el oyente pasa a Spotify. TikTok es el anzuelo, y Spotify la caña. Y a veces solo bastan cinco segundos virales en la plataforma china para convertir una canción en un éxito mundial.

De ahí que cantantes del ramo como Aitana, Lola Índigo o Karol G inunden sus perfiles con danzas pegadizas acompañadas de medio minuto de canción. Con eso puede ser suficiente para ganar mucha pero que mucha pasta, porque cada vídeo que suba un usuario usando su música genera dinero por derechos de autor.

Pero no solo eso: también sirve para posicionarte en la 'pole' en las entregas de premios como los Latin Grammy que se celebran esta noche en Las Vegas. Porque en este tipo de galardones se valora el éxito tanto o más que la calidad, y además, los comités de selección de candidaturas y los jurados son seres humanos, sin inmunidad natural ante el contagio de una canción pegadiza que no para de sonarle en el móvil.

Sin ir más lejos, dos de las canciones nominadas a Grabación del Año, 'Baile Inolvidable' y 'DtMF' de Bad Bunny, están entre las más virales y rentables de TikTok este año con más de 170.000 y 482.800 vídeos, según un estudio que Casinos-online ha elaborado analizando los resultados de grandes hits tiktokeros de 2025.

El podio viral

La canción más popular de TikTok en el año 2025 ha sido, con más de 8,3 millones de vídeos creados y más de 1.312 millones de reproducciones, el tema de Tommy Richman'Million Dollar Baby', cuya estética retro inspiró miles de 'challenges' de baile y moda, consolidando su posición como el sonido más utilizado del año.

La colaboración entre Lady Gaga y Bruno Mars, 'Die With a Smile', conquistó tanto a los fans del pop como a los creadores de contenido. El estudio contabiliza más de 3,1 millones de vídeos en TikTok y más de 3.000 millones de reproducciones globales. Su tono romántico y cinematográfico la convirtió en el acompañamiento perfecto para vídeos de pareja y clips nostálgicos.

El tercer lugar lo ocupa Billie Eilish con su emotiva 'Birds of a Feather', que acumula 1,7 millones de vídeos y más de 3.100 millones de reproducciones. Su sonido melancólico la transformó en el tema ideal para 'trends' más íntimos y estéticos, consolidando a la artista como una de las voces más influyentes de TikTok.

Queda claro que TikTok no solo crea tendencias, sino que también impulsa fortunas. La propia Billie Eilish lidera el ranking mundial con más de 3.130 millones de reproducciones en Spotify y 11,6 millones de euros en ganancias estimadas. Su éxito en TikTok ayudó a que alcanzara el n.º 1 global y el n.º 1 en Los40 España.

Lady Gaga y Bruno Mars ocupan el segundo lugar con 'Die With a Smile', que registró 3.069 millones de reproducciones y 11,4 millones de euros en beneficios estimados. La canción alcanzó el n.º 1 en la lista Hot 100 de Billboard y se mantuvo entre las más escuchadas en España.

La estadounidense Sabrina Carpenter completa el top 3 con 'Espresso', que generó 9,6 millones de euros y 2.588 millones de reproducciones. Su sonido alegre y su coreografía se convirtieron en tendencia, logrando el n.º 1 en Promusicae y una presencia constante en el top 10 hasta 2025.

A pesar de que los puestos altos están repartidos entre artistas latinos y anglosajones, los datos dicen que la música en español domina TikTok en el resto de la tabla. 'Gata Only', de FloyyMenor y Cris MJ, fue el fenómeno chileno del año. Con 2,6 millones de vídeos y más de 1.369 millones de reproducciones, se consolidó como el himno latino más viral de TikTok.

En segundo lugar, Karol G volvió a dominar la escena digital con 'Si Antes Te Hubiera Conocido', utilizada en más de 1,7 millones de vídeos y con más de 1.470 millones de reproducciones. El tercer puesto es para Feid, cuyo tema 'Luna' acumula 485.000 vídeos y más de 1.436 millones de reproducciones.

'Shiny', el tema de los chilenos Easykid y Dsysbit, es uno de los fenómenos más recientes del listado con 2,8 millones de vídeos y cerca de 98 millones de reproducciones, posicionándose como una de las revelaciones virales del año.

Pero si nos atenemos estrictamente a la rentabilidad, en el apartado latino la colombiana Karol G lidera el ranking con más de 1.470 millones de reproducciones en Spotify y 5,4 millones de euros en ingresos estimados, seguida de Feid con 'Luna', que generó 5,3 millones de euros gracias a sus 1.436 millones de reproducciones, y de 'Gata Only' de FloyyMenor y Cris MJ, que cierra el top 3 con 5,09 millones de euros.