¿Cuánto dinero (y cuántos Grammys) da una canción viral?

El éxito de varios temas nominados a los Latin Grammy de esta noche se ha consolidado gracias a sus números en TikTok, casi siempre impulsados por un baile pegadizo

¿Quieres saber cuánto ganan tus artistas favoritos en Spotify?

Karol G, una de las reinas de TikTok en reproducciones e ingresos, haciendo un baile viral en París
Nacho Serrano

Ser fuerte en TikTok es fundamental para los músicos con clientela consumidora del formato 'streaming'. Hay casos en los que una canción se puede viralizar sin baile de por medio, pero dentro de esa amplísima y abrumadoramente mayoritaria categoría de artistas, quienes mejor rentabilizan ... la plataforma son los que incorporan coreografías en sus conciertos y videoclips.

