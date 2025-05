Paul McCartney explica por qué los Beatles son mejor que los Rolling Stones

Las últimas declaraciones de Paul McCartney han traído mucha cola mediática al culpabilizar el de Liverpool a los «mercados medievales chinos» del surgimiento del COVID-19 , a pesar de que aún no está probado el origen del virus.

Pero además, el artista británico, en una entrevista con Howard Stern , ha dejado titulares de enjundia que no pueden pasar inadvertidos respecto a uno de los debates musicales más importantes del s. XX. Esto es: ¿Los Beatles o los Rolling Stones? Adivinen por qué grupo apuesta Macca.

Stern fue el que puso la pregunta sobre la mesa, diciendo que él creía que los Beatles eran mejores. Y ahí McCartney le contestó: « Sabes que vas a convencerme de que esté de acuerdo con eso ». Ellos están arraigados en el blues. Cuando componen cosas, tiene que ver con el blues. Nosotros tuvimos un poco más de influencia... Hay muchas diferencias, y amo a los Stones, pero estoy contigo. Los Beatles estaban mejor ».

El presentador siguió pinchando en esa línea y le dijo que los propios Rolling habían intentado realizar su propio «Sgt. Pepper...» con el álbum «Their Satanic Majesties Request». A lo que Macca respondió: « Empezamos a notar que cualquier cosa que hacíamos, los Stones lo hacían poco después . Fuimos a Estados Unidos y tuvimos un gran éxito. Entonces los Stones fueron a América. Hicimos el Sgt. Pepper, los Stones hicieron un álbum psicodélico. Hay mucho de eso. Éramos grandes amigos, todavía lo somos. Nos admiramos y los Stones son un grupo fantástico. Voy a verlos cada vez que puedo. Son una gran, gran banda».

También tuvo el exBeatle unas palabras para hablar del documental dirigido por Peter Jackson llamado: «The Beatles: Get Back», con material nunca visto durante la grabación de Let It Be en 1969, un año antes de la disolución de la banda, y que se estrenará a partir de septiembre, dependiendo también si hay retrasos por el coronavirus.

Aquellas sesiones de Let It Be son conocidas por la película original pero en la nueva versión de Jackson a McCartney le ha hecho cambiar su percepción de su relación con Lennon en el crespúsculo de la banda. «Ves la película y es como, 'Gracias a Dios, no es verdad' (que nos lleváramos mal). Obviamente nos estamos divirtiendo juntos . Puedes ver que nos respetamos y estamos haciendo música juntos, y es una alegría ver cómo se desarrolla ».