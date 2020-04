Paul McCartney culpa a los «mercados medievales chinos» de propagar el coronavirus Las declaraciones del ex Beatles han provocado reacciones encontradas en las redes sociales

Nacho Serrano Actualizado: 14/04/2020 18:37h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

En una entrevista con Howard Stern en la radio Sirius XM, Paul McCartney ha culpado a los «mercados medievales chinos» del surgimiento del COVID-19, a pesar de que aún no está probado el origen del virus.

«Espero que después de esto, el gobierno chino diga, «ok, tenemos que ser más higiénicos por aquí. Digámoslo claro, es un poco medieval eso de comer murciélagos», asegura el ex Beatle. La entrevista, de la que se ha hecho eco el diario británico The Independent, muestra a un McCartney contundente en sus opiniones al respecto de las medidas sanitarias de los comercios en muchas partes de China. «No tenía por qué morir toda esta gente. ¿Y por qué? Por todas sus prácticas medievales. Simplemente necesitan ser más limpios. Esto debería hacer que lo sean a partir de ahora. Si esto no hace que cambien, no sé qué lo hará».

No es la primera vez que Paul McCartney levanta la voz contra las prácticas de los comercios de China que venden animales. En 2005, tras la emisión de un documental de la BBC que demostraba el maltrato y la falta de medidas de higiene, el artista anunció que no volvería a actuar en el país asiático hasta que se pudiese considerar una «nación civilizada».