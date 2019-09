José Carreras, en defensa de Plácido Domingo: «Nunca le vi comportarse de una manera que no fuera la correcta» El tenor respondió así al ser preguntado por una cadena portuguesa acerca de la polémica por el supuesto acoso sexual

Lisboa Actualizado: 26/09/2019 19:14h

El tenor español José Carreras ha asegurado que «nunca» vio a Plácido Domingo «comportarse de una manera que no fuera la correcta», en alusión a la polémica por acoso sexual en la que está involucrado tras las acusaciones de una veintena de mujeres.

«Sinceramente, yo no he visto nunca a Plácido Domingo comportarse de una manera que no fuera la correcta», apuntó Carreras a la cadena portuguesa SIC durante una entrevista colgada en su página web.

Carreras respondía así al ser preguntado por las acusaciones de acoso sexual contra Domingo, conocidas el pasado mes y que han desembocado en su retirada de la Met Opera de Nueva York, apenas veinticuatro horas antes del estreno de «Macbeth».

El escándalo que afecta a Domingo surgió con la publicación de las acusaciones de una veintena de mujeres, profesionales con las que trabajó y que le señalan por comportamiento sexual indebido.

Desde que se publicaran dichas acusaciones, varias instituciones de música clásica en Estados Unidos, como la Ópera de San Francisco, la de Dallas y la de Filadelfia, han cancelado sus actuaciones, aunque ninguna en Europa ha tomado una decisión similar.