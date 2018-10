El Mad Cool 2018, premiado como «mejor cartel del año» por NME La última edición del festival contó con Pearl Jam, Depeche Mode, Arctic Monkeys, Franz Ferdinand Jack White y Queens Of The Stone Age

EFE

La última edición del Mad Cool Festival, que el pasado julio contó con Pearl Jam, Depeche Mode, Arctic Monkeys, Jack White y Queens Of The Stone Age, entre otros, ha sido premiada por la revista musical británica New Musical Express (NME).

La veterana cabecera, una de las más célebres y prestigiosas del sector, ha otorgado en concreto a la cita madrileña el premio al «mejor cartel del año» en la primera edición de los VO5 NME Festival Awards, en los que pretenden distinguir los mejores festivales europeos.

Mad Cool Festival 2018 se impuso a All Points East, de Londres (Reino Unido); Primavera Sound, de Barcelona (España); el legendario Reading and Leeds Festival, de Leeds (Reino Unido), y el Parklife, de Manchester (Reino Unido).

En total fueron 121 bandas las que compusieron la oferta musical de este evento que, en su tercera edición y durante tres días, del 11 al 13 de julio, congregó a cerca de 240.000 personas en Madrid, es decir, 80.000 personas por jornada, una cifra inigualada por ningún otro festival nacional.