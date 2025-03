Canarias cancela un contrato con Charles Dutoit porque quieren «una mujer»

La Orquesta Filarmónica de Gran Canaria -OFGC- tenía previsto en su programación del undécimo concierto de temporada con piezas de Stravinski y Saint-Saëns para el próximo día 13 de marzo, que iba a ser dirigido por el prestigioso director de orquesta suizo Charles Dutoit . No obstante, desde el Cabildo de Gran Canaria se ha cancelado apenas mes y medio antes de la celebración del evento. Así lo ha confirmado a ABC la consejera de Cultura del Ejecutivo insular, Guacimara Medina (PSOE), que alude a «cuestiones técnicas y operativas» el motivo de la suspensión .

Sin embargo, la fundación no ha propuesto ningún nombre como sustituto, sino el condicionante de que quien dirija la orquesta deberá ser una mujer , igual que la solista , en caso de que la programación la requiera. El motivo de esta decisión ha sido la de cuadrar el concierto dentro de los actos de la celebración del Día de la Mujer durante el mes de marzo. Fuentes cercanas al caso indican que el coste de la cancelación será de 30.000 euros , que saldrán de las arcas públicas

El representante de Dutoit critica que se enteró de la suspensión del concierto por la prensa. «Me enteré de la cancelación por mis vecinos, que lo vieron en el periódico», comentaba atónito Gintautas Kevisas . «Nadie me llamó desde Gran Canaria», continuaba sorprendido explicando que es la primera vez que le ocurre en 30 años de carrera profesional. El que fuera director del Teatro Nacional de Ópera y Ballet de Lituania explicaba que su compañía «representaba a uno de los mejores directores del mundo» hoy en día, a quien compara con Zubin Mehta o Ricardo Muti. Del mismo modo, denuncia un caso de «discriminación» laboral, pues indica que no hay nadie que le tome el relevo a Dutoit y, por tanto, el motivo de la cancelación de su concierto es «que no necesitan a un músico, necesitan a una mujer» seguía tajante.

Según explica Kevisas, después de más de un año de duras negociaciones en las que el afamado director tuvo que ceder pagándose de su bolsillo el pasaje de avión y el alojamiento en la isla de Gran Canaria de esos días -gastos que normalmente corren a cuenta del Cabildo- el contrato se firmó a finales del pasado mes de noviembre. Apenas mes y medio después, el 16 de enero de 2020, la Comisión Ejecutiva de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, liderada por la consejera Medina, desestimaba el trabajo de Charles Dutoit sin ningún tipo de aviso.

Lo consideran «insultante»

A la fecha de la firma, desde Gran Canaria se celebraba la presencia del maestro a la capital de la isla. «Siento un gran orgullo por la presencia de Charles Dutoit, porque jamás ha dirigido una orquesta española . Y que una figura de esta envergadura quiera venir a aquí dice mucho, no solo de la gestión, sino de la reputación de la orquesta», afirmaba el director titular y artístico de la OFGC, Karel Mark Chichon, el pasado mes de junio al presentar la temporada de la orquesta. De la misma manera, el propio Chichon será el encargado, según la consejera, de buscar la sustituta del suizo.

Desde la compañía de representantes del director se muestran «impactados» ante esta actitud, que consideran «insultante» , ya no solo hacia Dutoit sino hacia los propios músicos de la orquesta. «Son unos músicos y una orquesta fantástica, que ha experimentado una gran mejoría en los últimos años», continuaba Kevisas, que admite ser admirador de la OFGC, y lamenta que se «pierda la oportunidad de una experiencia» como puede ser la de ver a la formación grancanaria dirigida por el maestro suizo.

Asimismo, avisa que « no están de acuerdo» con esta decisión de rescindir el contrato y que, «aún a día de hoy, no sabemos qué va a pasar», afirmó. «Nuestro único propósito es poder hacer un concierto que pueda disfrutar el pueblo de Gran Canaria», comentaba Kevisas, quien admite que no quiere crear problemas ni buscan el dinero. Ante esto, la consejera Medina invita a la compañía del director a interponer una denuncia en la vía que corresponda y que consideren oportuna para exigir lo que «ellos consideran que les puede pertenecer», mientras quita hierro al asunto argumentando que «no es más que la resolución de un contrato».

Denuncias de índole sexual

No es la primera vez que el director pierde conciertos. Una investigación independiente realizada en 2018, en el seno de la Boston Symphony Orchestra, dio credibilidad al testimonio de cuatro trabajadoras de la misma entre 1980 y 1990, que relataron actuaciones inapropiadas de carácter sexual por parte de Charles Dutoit, así como en el año 2018 se vio obligado a rescindir su contrato de director titular de la Royal Philharmonic Orchestra (RPO) por hechos similares entre los años 1985 y 2010. No obstante, ninguno de ellos ha podido ser probado por la Justicia.