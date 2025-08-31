Suscríbete a
Pérez-Reverte, Dan Brown, Chimamanda Ngozi, Woddy Allen... estos son los grandes lanzamientos de la rentrée literaria

Vuelven Alatriste y Robert Langdon, también la autora de 'Americanah' y Woody Allen, que debuta en la novela a los 89 años

Demasiadas obras maestras

Chimamanda Ngozi Adichie, Arturo Pérez-Reverte y Woody Allen
Bruno Pardo Porto

Bruno Pardo Porto

Se acaba el verano y empieza la vorágine, también en el mundo editorial: ponemos algo de orden al desorden del regreso seleccionando los títulos más interesantes de septiembre y octubre. Arturo Pérez-Reverte se presenta el 3 de septiembre en librerías con un nuevo ... Alatriste: 'Misión en París' (Alfaguara) será la octava entrega de la serie del viejo soldado de los tercios españoles. También vuelve otro viejo conocido, Robert Langdon, el célebre profesor de simbología que protagonizó 'El código Da Vinci': ahora Dan Brown se lo lleva a Praga en 'El último secreto' (Planeta, 10 de septiembre). Y Ken Follett sale a jugar con 'El círculo de los días' (Plaza & Janés, 23 de septiembre) donde relata la construcción de Stonehenge.

