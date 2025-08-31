Carla Simón, Amenábar, Paul Thomas Anderson... Las películas que marcarán el nuevo curso cinematográfico

Después de un verano largo y sin grandes sorpresas en las salas, el nuevo curso empieza con dos pesos pesados del cine español. Carla Simón estrena el día 5 de septiembre 'Romería', una película que presentó en Cannes y en la que una mujer intenta reconstruir la historia de sus padres biológicos, ambos muertos de sida en la España de la heroína. De alguna manera, esta cinta cierra una trilogía sobre la memoria familiar compuesta por 'Verano 1993' y 'Alcarràs'. La semana siguiente llega a las salas la esperada 'Cautivo', de Alejandro Amenábar, donde el cineasta narra el encierro de Cervantes en Argel, donde estuvo recluido desde los 28 a los 33 años. Es una película que viene con polémica, pues el director explora la supuesta homosexaulidad del escritor, una hipótesis (su relación sentimental con su 'amo') que explicaría su supervivencia tras cuatro intentos fallidos de fuga.

Seguimos con más cine español. El 19 de septiembre Cesc Gay presenta 'Mi amiga Eva' y Fernando Colomo 'Las delicias del jardín'. La semana siguiente, Aitor Arregi y José María Goenaga vuelven a los cines con 'Maspalomas', donde exploran la homosexaulidad en la vejez. El 17 de octubre podremos ver el nuevo largo de Daniel Guzmán, 'La deuda', y el 24 'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa, donde cuenta la historia de una joven de 17 años idealista y brillante que anuncia a sus padres su intención de convertirse en monja de clausura. Y el 31 de octubre tendremos el nuevo thriller de Alberto Rodríguez, 'Los tigres', protagonizado por Antonio de la Torre y Bárbara Lennie. Ya en noviembre, el día 7, llegará a la cartelera 'Siempre es invierno', de David Trueba, con David Verdaguer y Amaia Salamanca.

El 12 de septiembre Ari Aster presenta 'Eddington', con Joaquin Phoenix y Pedro Pascal. El 19 de este mismo mes, Kogonada estrena 'Un gran viaje atrevido y maravilloso', con Margot Robbie, Collin Farrell y Phoebe Waller-Bridge. El 26 de septiembre llega la nueva película de Paul Thomas Anderson, 'Una batalla tras otra', una versión moderna de la novela 'Vineland', de Thomas Pynchon, que cuenta con Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio del Toro y Regina Hall en su reparto, entre otros. El 3 de octubre, Ethan Coen, la mitad de los hermanos Coen, lanza 'Honey Don't', una comedia negra. La semana siguiente es la del regreso de Darren Aronofsky con 'Bala perdida', protagonizada por Austin Butler, Zoë Kravitz y Matt Smith. También el día 10 se estrena la tercera entrega de la saga 'TRON', dirigida por Joachim Ronning. El 17 estará en cartelera 'Caza de brujas', de Luca Guadagnino, y el director de 'Cónclave', Edward Berger, presenta su thriller 'Maldita suerte'.

Más estrenos: 'Sprigsteen: deliver me from nowhere' (24 de octubre), con Jeremy Allen White y Jeremy Strong, y dirigida por Scott Cooper; 'Predator: Badlands', (7 de noviembre); y 'Bugonia' (7 de noviembre), lo nuevo de Yorgos Lanthimos y Emma Stone, una película sobre el secuestro de una gran empresaria a manos de jóvenes conspiranoicos que piensan que es una extraterrestre decidida a destruir el planeta. James Vanderbilt nos lleva al final de la Segunda Guerra Mundial con 'Nuremberg' (14 de noviembre), con Russel Crowe y Ramy Malek, y Luc Besson vuelve a contar uno de los grandes mitos de la historia en 'Drácula: una historia de amor' (21 de noviembre). Esa misma semana se estrena 'Wicked: Parte II', 'La larga marcha', de Francis Lawrence, 'Die, My Love', de Lynne Ramsay, y 'Jay Kelly', de Noah Baumbach. Casi nada.