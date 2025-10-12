Suscríbete a
ABC Cultural

Literatura de la fragilidad, una tendencia dominante

El mapa cultural global se ha llenado de palabras blandas: cuidado, culpa, ansiedad y vulnerabilidad. A pocos días de la Feria del Libro de Fráncfort, he aquí una mirada al respecto

Vuelve Fráncfort, la feria del libro más importante del mundo

Ilustración del dibujante José María Nieto.
Ilustración del dibujante José María Nieto. JM NIETO
Karina Sainz Borgo

Karina Sainz Borgo

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Es el signo de los tiempos. La reparación sustituye a la belleza. El arte y la literatura ya no buscan deslumbrar, sino aliviar. El público —fatigado, endeudado, extenuado, vulnerable— es objeto de consuelo. La búsqueda del bienestar, la épica emocional y la centralidad del que ... sufre se manifiestan en los catálogos literarios. Desde 'Reconquista tu tiempo' (Ariel), de la californiana Jenny Odell, pasando por 'Desmorir' (Editorial Sexto Piso), un libro sobre la enfermedad escrito por la premio Pullitzer Anne Boyer; 'Color puro' (La Diligencia), un atlas emocional de la filósofa Sheila Heti, hasta 'Frágiles' (Anagrama), de Remedios Zafra, autora reconocida esta semana con el premio Nacional de Ensayo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app