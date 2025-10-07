Suscríbete a
Remedios Zafra, premio Nacional de Ensayo 2025

El jurado ha elegido su obra 'El informe. Trabajo intelectual y tristeza burocrática' por «ser una reflexión sobre los objetos de la modernidad tardía»

Lea aquí la crítica del libro

Remedios Zafra Alcaraz ha sido galardonada con el Premio Nacional de Ensayo, correspondiente al año 2025, por su obra 'El informe. Trabajo intelectual y tristeza burocrática' (Anagrama), a propuesta del jurado reunido hoy. El premio, concedido por el Ministerio de Cultura, está dotado con 30. ... 000 euros.

