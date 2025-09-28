Suscríbete a
Concha de Oro para 'Los domingos', un arrebato de fe y de gran cine

Andrés Trapiello: «La novela debe contar sucesos desdichados a gente más o menos feliz»

El escritor acaba de publicar 'Próspero viento', el libro que da testimonio del paso de un escritor por la cultura y la política de los últimos cincuenta años

Andrés Trapiello: «La ficción no se discute, se acepta como realidad desde el principio»

Andrés Trapiello
Andrés Trapiello Tania Sieira
Jesús García Calero

Jesús García Calero

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Parecía que el nuevo libro de Andrés Trapiello sería algo así como una memoria política, dedicada a ordenar sus opiniones vertidas en columnas del diario 'El Mundo' y analizar la situación de la cosa pública en España. Pero no. Saliendo del Salón de Pasos ... Perdidos se encuentra uno con este 'Próspero viento' (Esfera de los libros) donde se reformula la crónica que el autor ha publicado durante medio siglo. Aquí Trapiello explica cómo la izquierda ha sentido peligrar su dominio del relato de buenos y malos en la Guerra Civil y las consecuencias que, como escritor, ha visto y protagonizado en los últimos años. Cuenta historias del Cavia y de sus libros... hasta su breve entrada en política por UPyD o la 'fatwa' que le dictó 'El País'. De sus mítines, elige el que más sombra de fracaso le dejó, en el Foro de los Balbos cacereño, ante tres parroquianos impertérritos. Errores y fracasos dan al escritor mejor material literario, ironías cervantinas de la vida.

