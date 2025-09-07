Suscríbete a
ABC Cultural

Kim Jiyun, la voz coreana detrás del último fenómeno en 'healing fiction'

La escritora transforma en 'El misterio de la lavandería de Yeonnam-dong' la gentrificación de un barrio en Seúl en una novela de ficción curativa que triunfa más allá de sus fronteras

'Healing fiction', el refugio literario que crece en tiempos inciertos

Kim Jiyun
Kim Jiyun Lee Hyun-Mi
Celia Fraile Gil

Celia Fraile Gil

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La escritora Kim Jiyun ha ido varias veces a ver en Corea el musical que se basa en su debut literario. 'El misterio de la lavandería de Yeonnam-dong' (Planeta) se ha convertido en el último fenómeno de la llamada 'healing fiction' o ... ficción curativa, un género en auge especialmente entre los jóvenes que ofrece consuelo en tiempos convulsos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app