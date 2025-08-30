Psy, el rey del 'Gangnam Style', bajo investigación por medicamentos ilegales

El cantante de K-Pop Park Jae-sang (47 años), más conocido como Psy, vuelve a situarse en el centro de la polémica. El artista surcoreano, que alcanzó fama mundial en 2012 gracias a su éxito Gangnam Style, está siendo investigado por la policía de Seúl acusado de haber recibido durante los últimos años recetas de medicamentos psicotrópicos sin cumplir con los requisitos legales del país.

Según ha informado 'The Korea Herald', Psy habría obtenido prescripciones de Xanax y Stilnox, fármacos para tratar la ansiedad, la depresión y los trastornos del sueño, entre 2022 y este mismo año, sin acudir presencialmente a un hospital y recurriendo presuntamente a terceras personas, incluido su representante, para recoger la medicación en su nombre. «Los agentes están investigando al cantante y a un médico del hospital universitario tras acusarlos de violar la Ley de Servicios Médicos», declaró un portavoz policial a dicho medio.

La normativa surcoreana establece que toda receta debe ser emitida tras una consulta directa con el paciente y prohíbe expresamente que los medicamentos sean recogidos por alguien distinto al propio enfermo. El caso ha levantado especial preocupación debido al alto potencial de adicción que tienen los psicofármacos implicados.

Los investigadores han confirmado que la pesquisa comenzó tras recibir un aviso y solicitar los historiales médicos del artista en el hospital universitario vinculado al caso. El médico acusado ha negado irregularidades y defendido que el tratamiento se prescribió tras consultas telemáticas.

GTRES

Por su parte, el propio artista emitió un comunicado a través de su agencia, P Nation, donde reconoce «haber actuado parcialmente mal» y admite que «recibir los medicamentos de un tercero fue un claro error». No obstante, la compañía aclaró que el cantante lleva tiempo diagnosticado de un trastorno crónico del sueño y que siempre ha tomado los fármacos bajo control médico. «Nunca hubo recetas por encargo, pero un tercero sí recibió los medicamentos en su nombre en algunos casos», matizaron.

El artista, considerado un pionero de la globalización del K-Pop, no es ajeno a los escándalos. En 2019, ya fue llamado a declarar por su vínculo con Yang Hyun-suk, fundador de YG Entertainment, entonces investigado por supuestos servicios de prostitución a inversores extranjeros. Aunque Psy nunca fue imputado, el episodio volvió a ponerlo bajo la lupa mediática.