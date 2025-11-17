Suscríbete a
ABC Cultural
Andros Lozano y Alberto Di Lolli, ganadores del VI premio de Periodismo David Gistau por sus reportajes sobre la crisis de los cayucos

Javier Sierra, tras conocer que un asteroide llevará su nombre: «Es muy inspirador»

La Unión Astronómica Internacional bautiza un cuerpo celeste como el escritor turolense, que cumple los años el día en que se descubrió

Katherine Neville y Javier Sierra: «El robo del Louvre tiene intriga para una novela»

El escritor Javier Sierra
M.Arrizabalaga

M.Arrizabalaga

La Unión Astronómica Internacional, a propuesta de la Fundación del Instituto de Astronomía y Astronáutica de Mallorca, ha bautizado un asteroide con el nombre del escritor Javier Sierra (Teruel, 1971), que cumple los años el mismo día en que fue descubierto este cuerpo celeste.

