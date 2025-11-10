Suscríbete a
Katherine Neville y Javier Sierra: «El robo del Louvre tiene intriga para una novela»

El autor de 'El plan maestro' conversa con la escritora de misterio sobre los objetos de poder sustraídos en Francia y sobre sus lugares favoritos en España

El robo del Louvre se ha convertido en un gran atractivo turístico

Katherine Neville y Javier Serra, durante la entrevista
Katherine Neville y Javier Serra, durante la entrevista ABC
Jesús García Calero

Pocos días después del robo del Louvre, cuando la Policía francesa ya ha detenido a varios sospechosos, mantenemos un encuentro con dos maestros de la literatura de misterios que unen los museos y el arte: Katherine Neville, (célebre autora de 'Ocho' y ' ... El fuego') visita España para recoger un premio, y la acompaña otro gran autor del género, su querido amigo Javier Sierra ('El plan maestro', 'El maestro del Prado'). Si a estas dos mentes curiosas les preguntas qué opinan sobre el robo de las joyas en el Louvre, no se apasionan por el origen de los detenidos, sino por el poder de los objetos sustraídos y, en el caso de la estadounidense, con cierta decepción por la elección de esas joyas, entre todas las obras que atesora el antiguo palacio de los Reyes de Francia.

