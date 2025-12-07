Las goteras inundan la sala de antigüedades egipcias del Louvre

Irresuelto el histórico robo del Museo del Louvre, antigua residencia de los reyes de Francia, el museo más visitado del mundo ha sido víctima de otra catástrofe: unas «goteras» han degradado más de 400 obras de la Biblioteca de Antigüedades egipcias.

Los especialistas ... consagrados a perseguir a los autores del robo del 19 de octubre pasado han detenido a media docena de autores o presuntos autores del robo: sin conseguir rescatar las joyas robadas; sin conseguir probar completamente la autoría de un robo sin precedentes.

A instancias del ministerio de Cultural, el Tribunal de Cuentas publicó con rapidez un análisis histórico de la crisis del gran museo nacional, llegando a consecuencias devastadoras:

-El plan de seguridad contra los incendios, redactado el 2004, sigue sin cumplirse, veinte años después.

-La instalación de cámaras de vigilancia, en todo el museo, lleva años de retraso.

-Las insuficientes cámaras de seguridad son víctimas del envejecimiento y no cubren todo el museo, dejando sin vigilancia muchas salas.

-La seguridad del primer museo del mundo, lleva años de retraso y negligencias en materia de inversiones.

-Sucesivos directores del Louvre «privilegiaron» sistemáticamente las «compras publicitarias» en detrimento de los trabajos indispensables de saneamiento y seguridad general.

«Ninguna obra capital dañada»

Tres semanas más tarde, mucho antes que la dirección del Museo tome las medidas pertinentes, la Biblioteca de Antigüedades egipcias ha sido víctima de otra catástrofe, tan «incomprensible» como alarmante… más de 400 obras han sido víctimas de unas goteras que ningún servicio había sido capaz de prevenir ni evitar.

La dirección del Museo ha reaccionado con un silencio inquietante, dejando que Francis Steinbock, administrador general adjunto, haga breves y «tranquilizadores» comentarios: «Ninguna obra capital ha sido dañada. Las goteras han afectado, por el contrario, a revistas de egiptología, documentación científica, obras de arte significativas, ninguna obra capital».

Tan breve reacción no responde a la cuestión capital: una antigua residencia real, el museo más visitado del mundo, una joya del patrimonio histórico nacional… ¡es víctimas de goteras..!

Ningún servicio había «detectado» ese riesgo. Ningún servicio pudo evitar un desastre tan altamente simbólico.

Paradójicamente, el histórico robo de mediados de octubre, y los comentarios esperpénticos sobre el estado de «decrepitud» del Louvre se han convertido en un atractivo turístico importante.

Desde hace años, entrar en el Louvre ha exigido hacer entre 30 minutos y una hora de espera, antes de poder entrar por una diminuta escalera desde la pirámide en vidrio de la entrada principal a las grandes salas principales. Los turistas de los últimos días deben soportar una hora larga antes de poder entrar en el museo, donde se ha montado un servicio de «guías» para orientar a los turistas en las direcciones que es necesario «evitar» si se quieren eludir los «atascos». Contemplar la Gioconda, durante unos segundos, vuelve a exigir otros quince o veinte minutos de «cola», antes de llegar a la sala donde una multitud de hombres y mujeres de varios continentes intentan inmortalizar una visita «sin duda histórica».

Los servicios de seguridad del museo han prometido resolver el problema de las goteras «con mucha prontitud». Veremos.