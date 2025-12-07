Suscríbete a
Las goteras inundan la sala de antigüedades egipcias del Louvre

Más de 400 documentos y revistas han resultado afectados por la nueva catástrofe

El robo del Louvre como síntoma: Francia sufre un abandono catastrófico de su patrimonio histórico y cultural

La pirámide emblemática del Museo del Louvre
La pirámide emblemática del Museo del Louvre AFP
Juan Pedro Quiñonero

Juan Pedro Quiñonero

Irresuelto el histórico robo del Museo del Louvre, antigua residencia de los reyes de Francia, el museo más visitado del mundo ha sido víctima de otra catástrofe: unas «goteras» han degradado más de 400 obras de la Biblioteca de Antigüedades egipcias.

Los especialistas ... consagrados a perseguir a los autores del robo del 19 de octubre pasado han detenido a media docena de autores o presuntos autores del robo: sin conseguir rescatar las joyas robadas; sin conseguir probar completamente la autoría de un robo sin precedentes.

Sobre el autor Juan Pedro Quiñonero

Corresponsal en París.

Juan Pedro Quiñonero

