Cierran el museo del Louvre de París tras reportar un robo

La prensa francesa asegura que los ladrones se marcharon con varias joyas, posiblemente pertenecientes a Napoléon y la emperatriz Eugenia

La ministra de Cultura francesa, Rachida Dati, informó el domingo de un robo en el museo del Louvre de París, que permanecerá cerrado durante la jornada.

«Tuvo lugar un robo esta mañana en la apertura del museo del Louvre», escribió la funcionaria en ... la red social X. La pinacoteca más conocida del mundo anunció su cierre por «motivos excepcionales», pero no dio más detalles.

