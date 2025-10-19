Cierran el museo del Louvre de París tras reportar un robo

La ministra de Cultura francesa, Rachida Dati, informó el domingo de un robo en el museo del Louvre de París, que permanecerá cerrado durante la jornada.

«Tuvo lugar un robo esta mañana en la apertura del museo del Louvre», escribió la funcionaria en ... la red social X. La pinacoteca más conocida del mundo anunció su cierre por «motivos excepcionales», pero no dio más detalles.

Sin embargo, fuentes cercanas a la investigación citadas por AFP informaron de que los ladrones salieron del museo con varias joyas históricas, algo que no ha sido confirmado por la institución. Según recogen los medios franceses, los delincuentes robaron nueve piezas de joyería que estaban expuestas en la galería Apollon, pertenecientes a la colección de joyas de Napoleón y la Emperatriz. Le Parisien advierte, además, que uno de los objetos robados habría sido encontrado en los alrededores del museo y que las investigaciones apuntan a que podría ser la corona de la emperatriz Eugenia, que se habría roto. Por su parte, el ministro del Interior, Laurent Núñez, habló de un «gran robo», confirmando que los maleantes habían entrado al Louvre «desde fuera con una plataforma elevadora». El robo duró apenas siete minutos, lo que apunta a que se trataba de un equipo que había estado explorando el terreno antes de cometer este delito.

