'Michael', el biopic sobre el 'rey del pop' que protagonizará su sobrino, Jaafar Jackson

La vida de Michael Jackson es compleja de contar. Se ha intentado en varias ocasiones, con documentales como 'Michael Jackson: La leyenda continúa' (1988), 'This is It' (2009) o 'Michael Jackson's Journey from Motown to Off the Wall' (2016). Quizás ninguno tan impactante ... como 'Leaving Neverland' (2019), centrado en varios testimonios de acusaciones de abuso sexual infantil contra el cantante. Desde entonces, ninguna productora de prestigio se ha atrevido a tomar el testigo.

'Michael', que así se llama la película biográfica sobre la vida del 'rey del pop', se estrenará en 2026 en EE.UU. y viene a romper ese silencio, a restañar la imagen de una figura controvertida, inigualable y, sobre todo, querida. Lo hace bajo la atenta mirada de su familia, con Antoine Fuqua como director (saga 'The Equalizer') y la productora que hizo 'Bohemian Rhapsody', el astronómico taquillazo sobre la vida de Freddie Mercury.

El actor principal cuya tarea nada sencilla será devolver a la vida a Michael Jackson no es otro que su sobrino, Jafaar Jackson. También cantante y bailarín, debuta por todo lo alto en la actuación con un film que desde que se conoció su proyecto ha levantado grandes expectativas. Hijo de Jermaine Jackson y Alejandra Oaziaza, con 29 años ha grabado con estrellas de la talla de Sam Cooke y Marvin Gaye.

El resto del elenco lo completan Colman Domingo, Miles Teller, Nia Long, Larenz Tate, Juliano Valdi y Kat Graham.

Por las secuencias que se muestran en el trailer, publicado este miércoles, la cinta recorrerá los episodios más conocidos del cantante, desde su presentación al mundo con The Jackson 5 al legendario videoclip de 'Thriller'. No parece, por lo que se muestra, que se quiera dar pábulo a ninguna de las sórdidas teorías que desde su muerte compiten por dar la vuelta a un icono.

Aunque su vida no se comprende sin los claroscuros que acabaron marcando su declive, sus problemas de autoestima o su muerte por sobredosis, la película no es un documental, es lo que se conoce como biopic, una dramática y normalmente edulcorada de la vida de una persona.

Aunque la fecha de estreno inicialmente se preveía para finales de este año, será el 24 de abril de 2026 cuando llegue a las salas.