'Michael', el biopic sobre el 'rey del pop' que protagonizará su sobrino, Jaafar Jackson

Se estrenará en cines el año que viene bajo la dirección de Antoine Fuqua y de los productores de 'Bohemian Rhapsody'

La hija de Michael Jackson se desvincula de la película sobre su padre: «Está llena de mentiras descaradas»

Michael Jackson, en 2009
Michael Jackson, en 2009 AFP
A. Peñacoba

La vida de Michael Jackson es compleja de contar. Se ha intentado en varias ocasiones, con documentales como 'Michael Jackson: La leyenda continúa' (1988), 'This is It' (2009) o 'Michael Jackson's Journey from Motown to Off the Wall' (2016). Quizás ninguno tan impactante ... como 'Leaving Neverland' (2019), centrado en varios testimonios de acusaciones de abuso sexual infantil contra el cantante. Desde entonces, ninguna productora de prestigio se ha atrevido a tomar el testigo.

