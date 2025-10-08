Suscribete a
Recuperan un segundo cadáver tras el derrumbe de un edificio en Madrid. Otras dos personas siguen desaparecidas

Los trapos más sucios de Michael Jackson: así le apodaban por su «falta de higiene»

Lionel Richie desvela en sus memorias el mote que le pusieron al Rey del Pop, quien adquirió «el hábito de usar la misma ropa durante días»

Michael Jackson, o la condena del absuelto

Michael Jackson y Lionel Richie, en 1985 durante la grabación de 'We are the world'
Michael Jackson y Lionel Richie, en 1985 durante la grabación de 'We are the world' abc
Nacho Serrano

Nacho Serrano

El veterano cantante estadounidense Lionel Richie, que ha terminado una larga gira mundial que este verano lo ha traído a España, acaba de publicar sus memorias con el título 'Truly', que hace homenaje a una de sus canciones más famosas. En él ... cuenta todo lo que tiene que ver con su vida y obra, pero también deja espacio para incluir jugosas anécdotas sobre otros artistas que estuvieron cerca de él en sus días de gloria.

