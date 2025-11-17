Suscríbete a
LA BARBITÚRICA DE LA SEMANA

Capítulo Uclés

Lo inverosímil en este caso es la lapidación

La amargura de Chaves Nogales

Perdónalos, Bartók

El escritor David Uclés, en una fotografía de archivo.
El escritor David Uclés, en una fotografía de archivo.
Karina Sainz Borgo

Karina Sainz Borgo

Madrid

Capítulo Uclés, versículo linchamiento. Un año les ha tomado a las barras bravas alinearse a ambos lados de un libro, para aporrearlo o jalearlo. Todo menos leerlo, claro. Los debuts literarios aglutinan entusiasmos, en ocasiones hiperbólicos —vienen a mi mente casos como Stieg Larsson—, porque ... aquello que distingue o hace singular a determinado autor o libro —y que justo por eso acaban condenados al epíteto de fenómeno— es el hallazgo de una forma no convencional de abordar un tema. Por eso determinados autores se convierten en rarezas, porque se saltan la convención hasta ahora impuesta. Lo que no entiendo es por qué se han cebado con David Uclés. ¿No les parece lo suficientemente qué? ¿Lo suficientemente guerracivilista?

