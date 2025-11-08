En nombre de Manuel Chaves Nogales se han reunido esta semana más de una docena de periodistas culturales. El congreso ha tenido lugar en San José de La Rinconada, un municipio sevillano de 40.000 habitantes en cuyas calles se alza una antigua hacienda de ... azúcar convertida en biblioteca pública. Postverdad, precariedad, polarización. El encuentro da para mucho. Los reporteros más veteranos, atornillados en sus certezas, creen que no se puede estar peor. Están convencidos de que su generación forjó libertades y derechos. Que sólo a ellos pertenece la llave de la arcadia. Que los que les sucedieron ignoran lo que pasó y que están los más jóvenes atados al palo mayor de su siglo. Tienen razón los veteranos. Son el fruto de un esfuerzo. En ellos habita la fe rota del labrador ante la cosecha cubierta de escarcha. Los otros, los posteriores a la verdad, los ya precarios y polarizados, los de la democracia ya dilapidada, tienen bien claro que sus bueyes son los que son y que con ellos toca arar, aunque la tierra no sea suya. Entre la claudicación y el tremendismo, pasan las mesas —y los días— de este congreso sin que nadie consiga atinar un punto intermedio. Han cambiado los periódicos y los lectores y las noticias. Por cambiar, han cambiado las sociedades enteras. Y los demócratas, y los dictadores y hasta los imperios, que se vienen abajo o resucitan -tanto monta, monta tanto- en la pesadilla autoritaria de alguien más. El mundo no es lo que era, pero tampoco lo que prometieron. El debate profesional se reparte ambos lados de una línea entre los nuevos apocalípticos -desalojados del progreso- y los nuevos integrados -gente que ya no espera nada-. El encuentro entre profesionales encontró por broche el oro de su último ponente: el periodista Jesús Vigorra, quien subió al escenario con varios libros bajo el brazo. Así pues, escuchando con sus ojos a los muertos, Vigorra convocó a Manuel Chaves Nogales al recordar su texto 'La caída de Francia', un libro sobre las circunstancias que llevaron a Philippe Petain a sucumbir ante el fascismo y firmar un armisticio con Alemania en junio de 1940. El texto de Chaves Nogales -entonces exiliado de la guerra civil española, un fichado por la Gestapo que pondrá rumbo a Inglaterra-, explica hasta qué punto la claudicación de los demócratas es la claudicación de la democracia. No envejece ni prescribe la amargura de Chaves Nogales que Vigorra ha traído a manera de cierre y lee de viva voz como advertencia: «Yo he sentido la amarga decepción de esos cientos de miles de hombres que, perdida su patria por la expansión triunfante de la barbarie totalitaria, llegaban a Francia creyendo encontrar el baluarte de la democracia y la civilización se encontraban con un nazismo vergonzante, larvado, con el cadáver maquillado de una República Democrática en cuyas entrañas podridas germinaría la gusanera del totalitarismo». 85 años después, la larva totalitaria sigue viva. El periodismo y la democracia también. Dependen la una de otra.

