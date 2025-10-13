Suscríbete a
Visigodos, romanos, Reyes Católicos o Borbones: ¿quién diantres forjó España?

Una jornada después del Día de la Hispanidad, preguntamos a los autores de 'En busca de España' por los diferentes momentos en los que pudo nacer esta nación

Escultura de Leovigildo
Escultura de Leovigildo ABC
Manuel P. Villatoro

Nombrarla es invocar siglos de glorias y sufrimientos, de gestas y escozores: España. Pero… ¿cuál? Su origen se pierde en lo más remoto de los calendarios. Los fenicios ya llamaron 'I-span-ya' a la península; los romanos, 'Hispania'. Y eso, solo desde el punto ... de vista de la toponimia; lo del origen político y administrativo es otro cantar. Algunos expertos sostienen que fue alumbrada de la mano del rey visigodo Leovigildo; otros tantos, que no fue hasta la llegada de los Borbones, tras la Guerra de Sucesión, cuando se vertebró tal y como la conocemos hoy. Opiniones hay por miles, y Manuel Ángel Cuenca, oficial del Ejército del Aire, las ha reunido, analizado y exprimido todas en el nuevo ensayo histórico que presenta junto a los miembros del grupo 'Gestas de España': 'En busca de España' (Roca). Y hoy, le preguntamos por ellas.

