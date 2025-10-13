Suscríbete a
Clamoroso silencio de Urtasun ante el ataque vandálico en el Museo Naval

El ministro de Cultura no ha condenado el vertido de pintura al cuadro de Colón de José Garnelo

El ataque de Futuro Vegetal causó daños de largo alcance en el cuadro de Colón del Museo Naval

Una restauradora ante el cuadro vandalizado en el Museo Naval de Madrid
Una restauradora ante el cuadro vandalizado en el Museo Naval de Madrid

Manuel P. Villatoro y Mónica Arrizabalaga

Ni una condena, ni una palabra siquiera ha pronunciado el Ministerio de Cultura sobre el ataque vandálico que sufrió el cuadro 'El primer homenaje a Colón' que conserva el Museo Naval de Madrid en el Día de la Hispanidad. El ministro Ernest Urtasun también ... ha guardado un clamoroso silencio hasta el momento ante la agresión a esta pintura del siglo XIX de José Garnelo por parte de ecoterroristas de Futuro Vegetal.

