Clamoroso silencio de Urtasun ante el ataque vandálico en el Museo Naval

Ni una condena, ni una palabra siquiera ha pronunciado el Ministerio de Cultura sobre el ataque vandálico que sufrió el cuadro 'El primer homenaje a Colón' que conserva el Museo Naval de Madrid en el Día de la Hispanidad. El ministro Ernest Urtasun también ... ha guardado un clamoroso silencio hasta el momento ante la agresión a esta pintura del siglo XIX de José Garnelo por parte de ecoterroristas de Futuro Vegetal.

Gracias a la rápida intervención de los restauradores de este centro gestionado por el Ministerio de Defensa, se han paliado daños mayores en este lienzo del primer maestro de Pablo Ruiz Picasso, aunque los técnicos han confirmado a ABC que el ataque tendrá consecuencias de largo alcance. Reparar las numerosas filtraciones de pintura y los barnices dañados, así como el arrastre de polución y las pérdidas de antiguas restauraciones costará miles de euros.

Pintado para conmemorar el cuarto centenario del descubrimiento de América por quien después sería subdirector del Museo del Prado y director de la Academia Española de Roma, el óleo obtuvo la Medalla de Oro en la Exposición Universal de Chicago que se celebró al año siguiente, en 1893.

S

Noticia Relacionada El ataque de Futuro Vegetal causó daños de largo alcance en el cuadro de Colón Jesús García Calero Los especialistas del centro confirman que evitaron un gran daño por su rápida actuación, pero que el golpe tendrá consecuencias en el lienzo

in embargo, para el actual ministro de Cultura, que abandera la descolonización de los museos, ni su valor artístico y cultural ni el hecho de que sea patrimonio estatal resulta, al parecer, relevante. Ni tampoco censurable que se vierta pintura sobre una obra de arte en un museo español... al menos si ésta representa el descubrimiento de América.

«No hay causa que justifique atentar contra el patrimonio»

Su antecesor, el socialista Miquel Iceta, sí censuró el anterior ataque a 'Las Majas' de Francisco de Goya que perpetró Futuro Vegetal en el Museo del Prado, cuando dos mujeres se pegaron a los marcos de los lienzos. En un mensaje en la red social Twitter, Iceta mostró su «más absoluto rechazo a un acto vandálico que produce un repudio generalizado« y sostuvo que »no hay causa que justifique atentar contra el patrimonio de todos«.

En declaraciones a los medios, el entonces titular de Cultura tildó a los protagonistas de este tipo de agresiones como «mal llamados activistas» y aseguró que «la única manera de garantizar el riesgo cero sería cerrar los museos, y no estamos dispuestos a ello». Iceta se refirió además a otros ataques sufridos en otros museos y señaló que que pese a que algunos tratan de «minimizar» estos ataques y reducirlos a una cuestión «simbólica», el líquido que arrojan los asaltantes a los cuadros, aunque estén protegidos con cristal, puede filtrarse «por la parte que queda entre el cristal». Igualmente, «los marcos son en muchísimos casos parte integral de la obra, incluso de la época en que los lienzos fueron pintados».