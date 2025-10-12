Suscríbete a
Los técnicos del Museo Naval salvan el cuadro de Colón atacado por los ecoterroristas de Futuro Vegetal

Todo el personal científico y militar acudió al centro nada más saberse la noticia, y también restauradores de otros museos han ido a ofrecer su ayuda

Vandalizan un cuadro de Colón en el Museo Naval en protesta por el Día de la Hispanidad

Los técnicos acabaron de limpiar la pintura a las 21h
Los técnicos acabaron de limpiar la pintura a las 21h Museo NAval
Jesús García Calero

El día de la Hispanidad ha sido muy especial en el Museo Naval de Madrid. Ha sido histórico, por el zafarrancho que se ha originado con el fin de dejar sin consecuencias el atentado de dos activistas contra una de las obras ... de arte más conocidas que alberga, 'El primer homenaje a Colón', cuadro de José Garnelo.

