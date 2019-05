Lambán cree que la Generalitat aprovecha los bienes para atacar Estado derecho Estas declaraciones se producen después de que el gobierno autonómico se haya personado en el juicio civil para decidir las propiedad de las 111 obras de arte de las parroquias de Barbastro-Monzón que se encuentran en el Museo de Lleida

EFE Madrid Actualizado: 08/05/2019 01:04h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El presidente aragonés, Javier Lambán, ha acusado a la «actual» Generalitat de Cataluña de atacar al Estado de derecho «en cada oportunidad» después de que esta se haya personado en el juicio civil para decidir las propiedad de las 111 obras de arte de las parroquias de Barbastro-Monzón que se encuentran en el Museo de Lleida.

Para Lambán, esta decisión demuestra que la administración catalana, a la que ha acusado de no desarrollar políticas públicas, de no legislar en el parlamento y de no preocuparse de sus ciudadanos, «sólo se ocupa de dividir».

«Y de atacar al Estado de derecho en cada oportunidad que se les brinda; en esta de los bienes lo han demostrado también hasta la saciedad», ha puntualizado.

Así, ha reconocido que «piensa mal» de «todas y cada una de las decisiones» que adopta la «actual» Generalitat y ha hecho alusión a la utilización por parte del Gobierno autonómico de un homenaje a las víctimas del campo de concentración de Mauthausen para sus reivindicaciones políticas.

«Han demostrado una indecencia moral e indescriptible», utilizando, ha dicho, la memoria de las víctimas para sus «dichosos políticos presos que no presos políticos».

Por último, sobre el juicio de los bienes religiosos, que se celebrará el 16 y 17 de mayo en Barbastro (Huesca), ha recordado que los jueces han dado sistemáticamente la razón a la Comunidad autónoma en los litigios celebrados hasta ahora, por lo que confía que eso ocurra también en esta ocasión.

«Simplemente porque creo en la justicia y porque estoy absolutamente convencido de que tenemos razón», ha comentado en declaraciones a los medios en un encuentro sobre la industria cultural celebrado en el Museo Pablo Serrano de Zaragoza.