Aunque es tan de Barbastro como los crespillos y se ha convertido en un aragonés universal, quién sabe si pronto como el propio Buñuel, Vilas también tiene desde hace tiempo un algo —o un mucho— de veneciano: ha venido a la ciudad con ... frecuencia por placer y por trabajo, ha contado alguna de sus peripecias ('acqua alta' incluida) en 'Alegría' (2019) y le acaba de dedicar un poema en 'Ciudades en venta' (2025).

Pero Venecia es un lugar que realmente se conoce con tiempo, por lo que Vilas quería pasar una temporada en la isla pateándose cada calle como sólo él sabe hacer: como un trabajador de la vida que hace literatura a partir de la hermosura y las maravillas del día a día. Se puede resumir con el título italiano y traicionero de 'Ordesa': «En todo hay belleza» («In tutto c'è stato bellezza»). La oportunidad de oro ha llegado gracias a esa maravillosa práctica de las residencias literarias, en este caso organizada por Wetlands, una pequeña editorial comprometida e independiente que sacará próximamente el diario veneciano de Vilas.

Y sin verlo, se puede imaginar que una jornada de este cuaderno comienza con una buena taza de café (Illy o Kimbo), tras la que Vilas se lanza a la ciudad con los ojos abiertos como un niño y la atención de un verdadero enfermo —en el mejor sentido de la palabra— del síndrome de Stendhal, con ganas de conocer todas las caras de Venecia: desde visitar San Marcos y navegar por los canales hasta pasear por los barrios populares y recorrer los lugares de Corto Maltese, con una cala vanidosa en el festival de cine merced a nuestra Karina Sainz Borgo.

Claro que muchos otros escritores y artistas (de Joseph Brodsky a Javier Marías) han relatado sus particulares Venecias, pero en su diario Vilas quiere contar la ciudad cotidiana que vive —o sobrevive— en medio de la fama y el turismo, con la guía de la obsesión por el poeta Ezra Pound y el toque marca de la casa: una visión siempre personal que logra ver y contar la vida con ojos nuevos y sonrientes.