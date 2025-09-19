Suscríbete a
ABC Cultural

Trujamanerías

Manuel Vilas, residencia en Venecia

Una pequeña editorial publicará el diario de sus andanzas por la ciudad

Uno para todos

Manuel Vilas
Manuel Vilas José Ramón Ladra
Adrián J. Sáez

Adrián J. Sáez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Aunque es tan de Barbastro como los crespillos y se ha convertido en un aragonés universal, quién sabe si pronto como el propio Buñuel, Vilas también tiene desde hace tiempo un algo —o un mucho— de veneciano: ha venido a la ciudad con ... frecuencia por placer y por trabajo, ha contado alguna de sus peripecias ('acqua alta' incluida) en 'Alegría' (2019) y le acaba de dedicar un poema en 'Ciudades en venta' (2025).

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app