Suscríbete a
ABC Cultural

Manuel Vilas: «Que los trenes sean puntuales hace que un país sea respetable»

A su paso por China, el escritor reflexiona con ABC sobre el movimiento como experiencia vital y literaria a propósito de su última obra

'Dos tardes con Kafka', de Manuel Vilas: carta de amor

Manuel Vilas, en el Instituto Cervantes de Pekín
Manuel Vilas, en el Instituto Cervantes de Pekín J. Santirso
Jaime Santirso

Jaime Santirso

Corresponsal en Asia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El verano es la patria de los viajes. No así para Manuel Vilas (Barbastro, 1962), quien desde hace años recorre el globo de punta a punta en perenne peregrinación por y para las palabras. Su itinerario enlaza Valladolid con Capri, Gijón con Pekín... ... Allí, todavía bajo el embrujo de la Gran Muralla y la Ciudad Prohibida, teoriza sobre caminar, mirar e incluso escribir: el oficio del literato feriante retratado en 'El mejor libro del mundo' (Ediciones Destino). En sus páginas, la vulnerabilidad de la emoción queda enmascarada de irreverencia y, pese a tantos kilómetros, en su rostro se adivinan todavía las facciones del niño que fue. Por eso no hay pasión tan intensa como el odio a una aerolínea, ni cosmopolitismo ajeno al suplicio ferroviario español.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app