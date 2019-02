Cumbre de la Rueda en la SGAE: Onetti y Cabal negocian con Hevia a puerta cerrada la sucesión Los dos primeros, representantes del grupo de autores ADA, negocian con los 13 votos de su lobby a la reunión

Numerosos autores están indignados. Desde las 11 de esta mañana hay una cumbre de la Rueda de las TV en la SGAE. Están a puerta cerrada, sin luz ni taquígrafos, negociando una salida a la crisis de la entidad. Antonio Onetti, Fermín Cabal, Valderrama, Carlos Duque y Hevia. El Titanic se hunde y parece que en ese apremio, los autores Dramáticos y Audiovisuales reunidos en ADA están haciendo presión al todavía presidente José Ángel Hevia, con el fin de lograr un pacto con él y su grupo de apoyo, el más vinculado con la Rueda de las TV, músicos del colegio del así llamado Pequeño Derecho,para que apoyen a Antonio Onetti, líder de ADA, como nuevo presidente.

Todo esto antes de la votación o de presentar siquiera las firmas necesarias para la moción de censura que pende sobre Hevia desde hace una semana, cuando Clifton Williams decidió retirarle su apoyo desde el colegio de Editores y llamar a una moción de censura.

Pero Onetti cuenta en esta negociación con un peso específico que suma 13 votos de los 18 necesarios para llevar a cabo el vuelco. No es que no haya los que faltan. Lo que ha trascendido es que Onetti no utilizará los votos si no se asegura la presidencia. Eso es lo que se negocia con los miembros de la Rueda.

Como publicaba ABC hoy mismo, otros candidatos, como Pilar Jurado, José de Eusebio y Juan José Solana, aspirarían a crear una nueva mayoría, y aportarían algo muy necesario, el aire fresco de no tener vinculación ninguna con la Rueda ni los sumarios de la Audiencia. Pero Onetti no quiere hablar de ello, según fuentes internas de la entidad, que conocen detalles de la reunión en la cumbre de la Rueda que la SGAE acoge no todo lo discretamente que querría esta mañana.

De los músicos agrupados en el colegio de Pequeño Derecho que apoyan a Hevia desde el pasado noviembre, 14 han sido señalados por una comisión deontológica por «conflicto de intereses» en su desempeño como miembros de la junta por pertenecer a la Rueda y en los pagos de la música nocturna que llevaron a la Audiencia Nacional a investigar la «trama fraudulenta» dirigida por las editoras de las cadenas, sobre todo AtresMedia, según el sumario que investiga ese tema en la Audencia Nacional.

Se da la circunstancia de que Antonio Onetti es guionista de varias producciones de Antena 3, lo cual causa cierta desconfianza ante este movimiento negociado de manera subrepticia, sin el resto de la Junta Directiva reunida formalmente. En el sumario de la Rueda se afirma que desde las editoriales del grupo AtresMedia se han dado

«La SGAE no merece este apaño entre dos grupos con tantos conflictos de intereses evidentes», clama un miembro de la junta directiva que se siente engañado. Al final temen que «se lo repartan todo, los cargos y los sillones, los mismos». La hegemonía de los intereses de la Rueda es lo que ha llevado al Ministerio de Cultura a pedir a un juez que ordene la intervención temporal de la SGAE.

A la espera de lo que salga de esta reunión en la cumbre, el horizonte sigue siendo el mismo.