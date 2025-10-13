Suscribete a
El mundo alcanza el primer punto de inflexión climático: la mortalidad de los corales no tiene vuelta atrás

Un informe internacional advierte de que si el aumento de temperaturas no se revierte, se perderán extensos arrecifes tal como los conocemos y solo sobrevivirán pequeños refugios

Los corales se mueren: el mundo se enfrenta a un nuevo episodio de blanqueamiento masivo

Corales blanqueados por las temperaturas oceánicas elevadas
Corales blanqueados por las temperaturas oceánicas elevadas Pablo Marshall
Judith de Jorge

El mundo ha alcanzado el primer punto de inflexión climático, lo que los científicos llaman «una nueva realidad». Los arrecifes de coral de aguas cálidas, de los que dependen casi mil millones de personas y una cuarta parte de toda la vida marina, están superando ... su punto crítico de no retorno por causa del calentamiento global, según el segundo Informe Mundial de Puntos de Inflexión, que alerta sobre los umbrales críticos de la Tierra. La pérdida masiva ya está en marcha y es improbable que se revierta sin un enfriamiento global. Solo sobrevivirán pequeños refugios.

