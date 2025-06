Las ballenas arrancan algas para rascarse la espalda unas a otras

No solo los seres humanos fabrican herramientas. Algunos monos abren nueces a golpe de piedra; hay cuervos que tallan ramitas para hacer anzuelos que alcancen las larvas en las grietas de los troncos, y elefantes que se dan una buena ducha con una manguera ... . Pero estos ejemplos no son tan habituales entre los animales marinos. Se ha visto a los pulpos rayados usar medio coco como escudo si se sienten amenazados y el pez de manchas negras ha sido fotografiado golpeando almejas contra las rocas para abrirlas. Algunos delfines usan conchas para capturar peces.

Otro cetáceo se ha unido a la lista. Científicos del Centro de Investigación de Ballenas (CWR) en Friday Harbor, Washington (EE.UU.) han observado a un grupo de orcas del mar de Salish, en el océano Pacífico, fabricar herramientas a partir de algas marinas que utilizan después para rascarse la espalda unas a otras.

«Descubrir que las orcas no solo usaban herramientas, sino que también las fabricaban, y que estos objetos se utilizaban de una forma nunca antes registrada en mamíferos marinos, fue increíblemente emocionante», afirma Michael Weiss, coautor del estudio publicado este lunes en la revista 'Current Biology'.

Weiss y su equipo han estado monitoreando a estas ballenas residentes del sur desde 2018 para comprender mejor su alimentación y comportamiento social, ya que se encuentran en peligro crítico de extinción con apenas 73 ejemplares en el noroeste del Pacífico. Cuando los investigadores tomaban imágenes aéreas con drones, observaron algo sorprendente. De forma recurrente, las ballenas arrancan de un mordisco los extremos de los tallos de unas algas gigantes, llamadas algas toro. Luego, presionan las algas recogidas contra un compañero y las hacen rodar entre sus cuerpos durante largos periodos.

Se sabe que varias especies de ballenas practican el 'kelping', es decir, mueven algas con la cabeza, las aletas y el cuerpo, probablemente para jugar o tal vez para eliminar parásitos y mantener la piel sana. Pero el nuevo descubrimiento, denominado 'allokelping' (algas marinas con otra ballena), es diferente porque las algas son seleccionadas y recortadas (una 'herramienta' hecha deliberadamente para un uso futuro) y manipuladas por dos ballenas que trabajan juntas.

Juntos y limpios

La explicación a este comportamiento puede ser doble. Por un lado, las ballenas pueden utilizarlo como una forma de cohesión social. Lo practican todas, de ambos sexos y todas las edades, pero eran más propensas a acicalar a ejemplares estrechamente relacionados o a parejas de edad similar. «El tacto es importante —señala Darren Croft, de la Universidad de Exeter y director ejecutivo de CWR,—. En los primates, incluidos los humanos, modera el estrés y ayuda a construir relaciones». Las orcas entran en contacto a menudo con otros miembros de su grupo, tocándose con el cuerpo y las aletas, pero usar algas podría mejorar la experiencia.

Pero el 'allokelping' también podría tener una función higiénica y promover la salud de la piel. Las ballenas y los delfines tienen diversas estrategias para deshacerse de la piel muerta, y esta podría ser otra adaptación para este propósito. Los investigadores observaron evidencias de que las ballenas con mayor muda o piel muerta eran más propensas a acicalarse.

«El tallo de alga marina es firme pero flexible, como una manguera de jardín llena, con una superficie exterior resbaladiza. Sospecho que estas características lo convierten en una herramienta ideal para el aseo», comenta Weiss. Las algas pardas, como la alga toro, también tienen propiedades antibacterianas y antiinflamatorias que pueden proporcionar más beneficios a las ballenas.

Ballena con algas en la boca acercándose a otra ballena Centro de Investigación de Ballenas, NMFS

«Lo que más me llama la atención es que, a pesar de que este comportamiento parece común —lo vemos casi todos los días cuando sobrevolamos estas ballenas con nuestro dron—, aún no se había descubierto en esta población a pesar de casi 50 años de observación dedicada», dice Weiss. A su juicio, «esto demuestra no solo el poder de los nuevos métodos de observación, sino también cuánto nos queda por aprender sobre estos animales».

Aún no está claro si este comportamiento de acicalamiento es exclusivo de esta población o está más extendido entre otras poblaciones y especies de ballenas. En cualquier caso, el hallazgo abre nuevas vías para comprender el uso de herramientas en mamíferos marinos y demuestra que pueden emplearse en una amplia gama de contextos, no solo para obtener alimento.

Una cultura en peligro

Con menos de ochenta ejemplares, las orcas residentes del sur sufren distintos peligros que amenazan su supervivencia. Su fuente de alimentación principal, el salmón chinook o real, ha disminuido drásticamente debido a la sobrepesca, el cambio climático y la destrucción del hábitat de desove. Además, las ballenas también se ven afectadas por la contaminación y el ruido de las actividades humanas.

Weiss cree que, a menos que se realicen cambios importantes, el panorama para las orcas residentes del sur es «muy sombrío» y es muy posible que la población siga disminuyendo. Los investigadores creen que, si no son protegidas, no solo se perderá una animal genéticamente distinto sino también una cultura y unas tradiciones únicas.

«Los bosques de algas donde (las orcas) seleccionan sus herramientas de aseo están en declive debido al aumento de las temperaturas del océano asociado con el calentamiento global. Proteger el futuro de estos bosques de algas puede ser importante para preservar esta cultura única y garantizar que la población de orcas residentes del sur se mantenga durante generaciones«, concluye Croft.